鄧佳華出獄　前女友簡簡首發聲：希望彼此各自安好

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因持手機偷拍女設計師裙底，入監服刑6個月，昨日（9日）期滿出獄。鄧佳華去年6月高調認愛外拍模特兒簡簡，但鄧佳華入獄之後，簡簡已宣布分手。簡簡9日透過IG限動首度發聲，她先是簡短恭喜鄧佳華出獄了，再表明「不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」。

▲▼ 網紅鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲鄧佳華曾高調認愛簡簡。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華2023年9月8日因在桃園一間髮廊內持手機偷拍女設計師裙底影像，挨告之後被桃園地院法官依法判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元確定，但他無力繳納罰金，於是在2025年7月10日入監服刑，直到2026年1月9日期滿出獄。

簡簡恭喜鄧佳華出獄。（圖／翻攝自IG／saoirsejian8558）

▲簡簡PO文恭喜鄧佳華出獄。（圖／翻攝自IG／saoirsejian8558）

簡簡發聲恭喜鄧佳華出獄　「希望彼此各自安好」

此外，鄧佳華2025年6月高調認愛外拍模特兒「簡簡」，隨後便因案入獄，當時簡簡現身受訪低調透露兩人已分手。如今鄧佳華出獄，簡簡9日透過IG限動發聲，「先恭喜佳華出獄了，一樣祝福再來更好，不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」，並附上一張兩人過往的合照表達祝福之意。

▲▼鄧佳華出獄，手比讚自拍。（圖／翻攝鄧佳華臉書）

▲鄧佳華出獄被網友發現變胖了。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華出獄變胖　承諾會好好做人

而鄧佳華這邊，出獄之後他透過臉書自曝，這段期間每天早上吃6個包子，午餐、晚餐吃一堆肉，「我會好好做人，不會進來了」，並未對戀情的部分做出回應。

