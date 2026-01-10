五堅情再度合體有譜？　邱鋒澤爆陳零九「他很好」

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》內容中《島嶼四季交響》主題今年直接祭出「男神集合」陣容，集結Bii畢書盡、Feng Ze邱鋒澤、Wayne黃偉晉、Ray黃霆睿四位帥度、唱功、人氣通通在線的一線男神，陪觀眾一起圍爐迎新年。

▲邱鋒澤（左起）、畢書盡、黃霆睿與黃偉晉一起演出。（圖／文總提供）

無論是深情獨唱，還是除夕夜限定的夢幻合體共演，四人帥氣同框畫面讓粉絲直呼「太犯規」，也展現與過往截然不同的舞台魅力，堪稱今年除夕夜最養眼、最有感覺的男神級演出。

▲Marz23提到媽媽現在是大明星，比他跟姐姐還紅。（圖／文總提供）

四位男神出場後人氣大PK，讓台下年輕觀眾尖叫聲不斷，連主持人吳姍儒Sandy都大讚：「好帥！」四位各自代表不同季節，代表冬天的邱鋒澤搞笑說自己非常適合冬天因為「咚咚隆咚鏘」，冷笑話讓大家歡笑不斷。

畢書盡說今年要積極一點，吳姍儒則回：「那要不要秀一下肌肉？」畢書盡說是指積極寫歌啦！而「電動狂」黃偉晉開玩笑說，台上表演已經減少他打電動的時間！黃霆睿說自己「春夏秋冬」的個性都有，但比較容易EMO所以代表秋天，希望把這種多愁善感的一面放進寫歌裡面；邱鋒澤則許願今年可以辦更多演唱會。

這次四季主題，特別和藝術家及交響樂團合作，還將音樂重新編曲，和過往呈現完全不一樣。大家紛紛表示機會很難得也很榮幸可以和彼此合作。談及除夕計畫，大家異口同聲都說要陪家人。邱鋒澤自己是老闆，但搞不清楚賺多少錢，被問到紅包是否會漲價，他說當然會，因為「通貨膨脹」，他最近在籌備新歌和演唱會，也請粉絲拭目以待。問到五堅情是否會合體？陳零九現況如何，邱鋒澤表示私下都有聯繫，但目前會比較偏重各人發展，至於陳零九情況，他則說「他很好，就很好」。

而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請全方位流量霸主 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。