獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

記者關韶文／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》進入總決賽倒數，18日晚間播出第14集，透過「民間怪物PK挑戰賽」，將選出最後6強晉級。本集飛行導師Ella，趁著錄影空檔接受幕後小組拷問，不顧老公在現場，完全沒包袱火力全開！

▲▼Ella擔任《聲林之王》飛行導師。（圖／ETtoday）

Ella除了大方公布自己的體重，日前曾一度飆到52KG外，被問到自己的習慣，她語出驚人，「因為我是一個容易手腳冰冷的人，所以我會跟我的腳指頭十指緊扣，這個方式可以很實際取暖。」訪問時，Ella甚至親自示範「十指緊扣」，嚇壞全場工作人員。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

其中一題則是自己的缺點，Ella往外看了一下老公，「我有什麼缺點？」老公比了一個「0」的手勢，兩人隔著鏡頭放閃，Ella繼續追問，「我脾氣很好吧？」老公接著點頭，Ella也接著分享，「以前有些情感經驗，我都覺得沒關係，我委屈一點，跟老公交往的時候，我在情感上不用自我犧牲到一種地步，才會發現，原來我值得這樣被疼愛。」

▲▼Ella不計形象火力全開。（圖／ETtoday）

除了是甜蜜人妻，Ella更升格人母，被問到自己的弱點，Ella則說，「唯一的弱點就是我很怕青蛙，但是我兒子很愛，如果他以後去學校上課，如果想養青蛙的話，我還是會幫他安排一個位置在我們家。」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。

