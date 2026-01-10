ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

家寧被搭訕！路人要完IG「原來就是妳」
冬天超多衣服堆這　網友秒懂
73歲張菲罕露面 近照曝光了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

莫莉 許光漢 鄧佳華 簡簡 MOSUN IU 李鐘碩 大胖

賴清德看《冠軍之路》激動了！直呼：劇本只有上帝寫得出來　10天票房破紀錄

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片電影《冠軍之路》上映10天，票房來到3500萬，目前已登上台灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。從小就熱愛棒球的總統賴清德看完片後，也難掩激動表示，「我覺得《冠軍之路》更像是一部表現台灣精神的一部紀錄片！」

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

長期關注棒球賽事的總統賴清德坦言在工作忙碌期間，能抽出時間看到紀錄片電影《冠軍之路》心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意，「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他呼籲大家進戲院觀賞：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」 

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲導演龍男（中）和監製張永昌（左）、黃瓀潢（右）放映前分享拍攝心情。（圖／牽猴子提供）

而令賴清德感觸很深的是，「每一位選手在不被看好的狀況下，帶著拼勁，克服各種困難 ，然後團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，然後一步一步走上冠軍之路。」他想起片中畫面再次讚嘆：「這個過程令人非常非常感動。」

賴清德特別提到中職球星黃恩賜，為了球賽，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台，還有林家正15歲一個人到美國深造，以及林昱珉從小就設定人小志氣高的目標；陳傑憲旅日進修的艱辛過程，球員們帶著自己的生命歷程，最終成為國家隊，並奪得冠軍，讓他相當動容。

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲中華職棒聯盟包場特映會，（左起）中華職棒會長蔡其昌、總統賴清德、導演龍男。（圖／牽猴子提供）

總統賴清德說：「我認為這應該不是一部記錄棒球贏得冠軍的電影而已，應該也不是一部激勵人心的紀錄片電影而已，看起來的感受不是這麼單純。我覺得它更像是一部表現台灣精神的一部紀錄片！在棒球的領域裡面，片中所展現出來的點點滴滴、各種情境，其實也代表了台灣各行各業各個領域奮鬥打拼的精神，所以我覺得這部電影應該就是在呈現一個令人欽佩的台灣精神。」

總統回想起2024年台灣隊奪冠的過程，不禁說：「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」總統忍不住再次說：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」 

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲總統賴清德抽空欣賞紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

而導演龍男以撒克凡亞思也在紀錄片播放前向所有支持《冠軍之路》的夥伴致上最深謝意，他表示：「如果沒有威剛陳立白董事長的熱情與資源支持、沒有蔡其昌會長的領導與聯盟同仁的全力協助，就不會有今天這部紀錄片電影的誕生。」

龍男強調，從開拍以來團隊歷經無數挑戰與質疑，「但我希望大家在看完之後，不要忘記我們已經是世界冠軍！」龍男導演動情指出，《冠軍之路》不僅是一部紀錄片，更是一代又一代棒球人用血汗、努力與不甘心累積而成的成果。

▲總統賴清德希望大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲總統賴清德（左）和中華職棒會長蔡其昌（右）分享觀影心得。（圖／牽猴子提供）

龍男說：「這座冠軍不只是球員的榮耀，而是全民的驕傲。我相信，今年的比賽我們依然能夠再創佳績。請大家不要懷疑自己，繼續成為台灣隊最強的後盾。」電影《冠軍之路》已於全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

冠軍之路賴清德

推薦閱讀

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

9小時前

快訊／認愛同時宣布求婚！《飛魚高校生》管麟濕吻吳季璇 摟肩依偎超甜

快訊／認愛同時宣布求婚！《飛魚高校生》管麟濕吻吳季璇 摟肩依偎超甜

8小時前

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！合體2天后⋯網：沒想到是這組合

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！合體2天后⋯網：沒想到是這組合

11小時前

歐陽娣娣被罵「唱得太災難」一臉尷尬！　劉宇寧看不下去6字幫發聲

歐陽娣娣被罵「唱得太災難」一臉尷尬！　劉宇寧看不下去6字幫發聲

8小時前

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

1/9 18:42

金唱片／「紅毯主持人」是她！正妹主播背景超強　高學歷流利3語問候

金唱片／「紅毯主持人」是她！正妹主播背景超強　高學歷流利3語問候

4小時前

鄧佳華出獄　前女友簡簡首發聲：希望彼此各自安好

鄧佳華出獄　前女友簡簡首發聲：希望彼此各自安好

14小時前

27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

10小時前

金唱片／許光漢夾在兩大女神中間！咬唇羞跳「嗯嗯～」　3萬人瘋掉

金唱片／許光漢夾在兩大女神中間！咬唇羞跳「嗯嗯～」　3萬人瘋掉

1小時前

73歲張菲淡出演藝圈7年還離開台北　為他罕見露面…近照曝光了！

73歲張菲淡出演藝圈7年還離開台北　為他罕見露面…近照曝光了！

8小時前

金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

1小時前

許光漢平頭照首度公開！入伍前「落髮儀式」曝光　超狂神顏無違和：還以為是劇照

許光漢平頭照首度公開！入伍前「落髮儀式」曝光　超狂神顏無違和：還以為是劇照

20小時前

熱門影音

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」
王彩樺看到鬼叫聲　叫到歪樓「變色鬼」

王彩樺看到鬼叫聲　叫到歪樓「變色鬼」
被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
蕭煌奇驚喜宣布結婚！　王彩樺.李千娜送祝福

蕭煌奇驚喜宣布結婚！　王彩樺.李千娜送祝福
王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹

小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

看更多

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前43

直擊／Energy開唱強碰金唱片「大跳吳麗萍神曲」：不要以為我們不會

26分鐘前10

阿滴宣布頻道改名！　「拿掉2字」親揭背後關鍵原因

28分鐘前32

金唱片／LE SSERAFIM超狂齊舞！大巨蛋秒變夜店　神曲一下3萬人瘋掉

46分鐘前10

啾啾閃婚懷孕認「一切都在規劃中」　喊話女兒：不可以跟我搶老公

47分鐘前12

撕破臉！貝克漢長子「發律師信斷聯父母」護妻　封鎖全家人狠嗆：有事找我律師

1小時前61

賴清德看《冠軍之路》激動了！直呼：劇本只有上帝寫得出來　10天票房破紀錄

1小時前31

「台版Jennie」孫淑媚素顏慶生！　45歲凍齡膚況曝光

1小時前104

金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

1小時前0

許效舜難過曹西平驟逝　馬年要好好把握珍惜家人

1小時前156

金唱片／許光漢夾在兩大女神中間！咬唇羞跳「嗯嗯～」　3萬人瘋掉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失
    9小時前2240
  2. 快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚
    8小時前207
  3. 野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！
    11小時前289
  4. 歐陽娣娣被罵「唱得太災難」一臉尷尬！劉宇寧幫發聲
    8小時前2812
  5. 快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末
    1/9 18:4265
  6. 金唱片／「紅毯主持人」是她！正妹主播背景超強　高學歷流利3語問候
    4小時前166
  7. 鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好
    14小時前1613
  8. 27歲寫真偶像罹罕見癌症　才引退10天驚傳病逝
    10小時前1413
  9. 金唱片／許光漢夾在兩大女神中間！咬唇羞跳「嗯嗯～」　3萬人瘋掉
    1小時前305
  10. 73歲張菲為他罕見露面…近照曝光了！
    8小時前188
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合