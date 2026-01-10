金唱片／「紅毯主持人」是她！正妹主播背景超強　高學歷流利3語問候

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，紅毯主持人找來JTBC當家主播金夏恩來到現場主持，以中、英、韓文3語獨挑大樑。

▼▲金唱片紅毯主持人是JTBC當家32歲主播金夏恩。（圖／記者林敬旻攝）



金唱片10日在臺北大巨蛋舉辦，紅毯主持人金夏恩是JTBC當家主播，她畢業於梨花大學中文系，開場先以中、英、韓文三語向現場媒體問候，並努力炒熱氣氛，還對每一組藝人做足功課，知道ZB1成員乾旭於10日生日，也知道Jennie即將生日，更背熟所有團體的粉絲名稱，表現很出色。



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。

