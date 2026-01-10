金唱片／許光漢夾在兩大女神中間！咬唇羞跳「嗯嗯～」　3萬人瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。團體TWS透過歌曲〈OVERDRIVE〉掀起一陣「嗯嗯嗯」挑戰舞蹈，稍早許光漢被請到舞台上一起共舞，他夾在LE SSERAFIM的恩採與Kazuha中間，害羞地跳了一段舞蹈，全場尖叫超大聲。

▲▼許光漢夾在兩大女神恩採與Kazuha中間超害羞。（圖／翻攝自Disney+）



TWS稍早帶來歌曲〈OVERDRIVE〉演唱，演出尾聲時，成員大喊「等一下」，隨後把鏡頭轉向藝人區，許光漢驚喜現身，他夾在LE SSERAFIM的恩採與Kazuha中間，還害羞地咬著嘴唇，最後鏡頭又轉到ENHYPEN身上，3.3萬人尖叫幾乎掀頂。

▲ENHYPEN也帶來挑戰。（圖／翻攝自Disney+）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。