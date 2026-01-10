快訊／認愛同時宣布求婚！《飛魚高校生》管麟濕吻吳季璇 摟肩依偎超甜

記者潘慧中／綜合報導

管麟2016年憑藉著電視劇《飛魚高校生》中的「方亦磊」一角打開知名度，後來陸續出演《女兵日記女力報到》、《正負之間》和《秘書俱樂部》等劇，讓人進一步留下深刻印象。沒想到，他10日無預警宣布求婚成功，未婚妻正是演員吳季璇。

▲管麟親吻吳季璇。（圖／翻攝自Instagram／whatpeterdid_0207）



管麟2022年被拍到和曾合作《廢財闖天關》一起組CP的吳季璇有曖昧互動，但他當時僅表示女方是很值得交的朋友，並誇讚對方善良，「善良是世間少有的特質，她是很純樸的善良，可以用一張乾淨的白紙來形容，跟她相處滿自在的。」

▲管麟曾稱讚吳季璇很善良。（圖／翻攝自Instagram／whatpeterdid_0207）



沒想到事隔3年多，管麟認愛的同時也宣布求婚成功！他10日在社群網站上傳多張在家求婚的照片，只見他低頭親吻吳季璇的頭，未婚妻則是舉起戴上戒指的手放閃，摟肩依偎的互動相當甜蜜。

▲▼管麟低調交往吳季璇多年求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／whatpeterdid_0207）



更有愛的是，管麟把家裡布置得非常浪漫，聽到吳季璇點頭答應求婚後，他忍不住興奮直呼：「BEST YES EVER!」昔日的《飛魚高校生》夥伴黃宏軒也激動留言，「啊啊啊啊啊啊啊啊！飛魚隊第一位人夫！！！！！！！出現了！！！！」