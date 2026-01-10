歐陽娣娣被罵「唱得太災難」一臉尷尬！　劉宇寧看不下去6字幫發聲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧演歌雙棲，去年更憑古裝劇《折腰》人氣更上一層樓，他和歐陽娣娣近日在綜藝節目中合唱，但歐陽娣娣遭評審嚴厲批評：「唱得很差！」氣氛頓時有些尷尬，見到這情況，劉宇寧在旁看不下去，霸氣出面替歐陽娣娣發聲。

歐陽娣娣合體劉宇寧 卻遭批評唱功太災難

歐陽娣娣首次和劉宇寧在音樂綜藝節目《有歌》第二季搭檔合唱，但評審卻對她的表現很不滿意，直言：「娣娣唱得很差，你唱的每一句都不可信，這是一個特別災難的演出。」此言論瞬間讓現場氣氛凍結，她也露出微微尷尬的表情。

▲劉宇寧和歐陽娣娣合作舞台被批。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧霸氣護後輩 高EQ回應被讚爆

面對評審不客氣的公開批評，劉宇寧立即展現高EQ，跳出來替歐陽娣娣發聲：「倒也不至於，哥！」巧妙地化解了尷尬，他的反應不僅未否定評審意見，還適度鼓勵了歐陽娣娣，此舉獲得網友讚賞，「好喜歡劉宇寧這種體面的護短」、「分寸感教科書」！

事實上，劉宇寧的高EQ眾所周知，2025年連續演出兩大夯劇，晉升一哥寶座，網傳他在升咖後只接「一番戲」，導致沒有女演員願意屈於當二番，對於這傳言，他26日在直播中明確否認：「若真在意虛名，我根本走不到今天。」強調演員價值應由作品實際效果衡量，而非排名，「哪怕演五番，該是我的榮譽誰也拿不走；不該得的，演一番也留不住。」