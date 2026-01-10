金唱片／LE SSERAFIM超狂齊舞！大巨蛋秒變夜店　神曲一下3萬人瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。LE SSERAFIM帶來最新歌曲〈SPAGHETTI〉、〈HOT〉演出，目測逾20名舞群戴上橘色系的長髮，帶來一段超狂齊舞，氣氛超嗨。

▲LE SSERAFIM超狂齊舞。（圖／翻攝自Disney+）



LE SSERAFIM在頒獎典禮中間部分終於上台演出，她們帶來〈SPAGHETTI〉、〈HOT〉，與目測逾20名舞群默契極佳，簡潔有力的舞蹈動作，加上重節奏的拍子，宛如把大巨蛋變夜店，宮脇咲良用中文喊著「準備好了嗎」，全場氣氛嗨到最高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼LE SSERAFIM把大巨蛋瞬間變成夜店。（圖／翻攝自Disney+）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。