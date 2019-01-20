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黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

記者關韶文／台北報導

Men’s uno18日舉辦首次的「星光碼頭樂派對」演唱會，邀集黃子佼佼哥、潘裕文、有感覺F.E.E.L.和林采欣齊聚演唱，新生代演員徐謀俊（Muji）也登台與粉絲相見歡，最強新人黃子佼壓軸登場，他一上台就開心說：「好妙！很特別的感覺！」

首度在大稻埕碼頭河岸特區舉辦的「星光碼頭樂派對」演唱會，由青春女孩重唱組合「有感覺F.E.E.L」打頭陣，甫推出第二張創作專輯《有感覺的秘密基地》，原先擔任吉他手/創作者的「肥肥」蔡婉怡初試啼聲，帶來她所寫的新歌《虛擬世界》，輕快好聽的旋律，加上全新「雙主唱」的配置，瞬間點燃大稻埕碼頭河岸特區的夜晚。

▲▼黃子佼,潘裕文,有感覺。（圖／men`s uno提供）

▲▼黃子佼出席「星光碼頭樂派對」。（圖／men's uno提供）

▲▼黃子佼,潘裕文,有感覺。（圖／men`s uno提供）

「最強新人」黃子佼有志者事竟成，出道30年終於一圓音樂夢的佼哥，推出專輯《Live&Life》賣到斷貨，他前晚一趕到大稻埕碼頭河岸特區，就跟現場擠爆的粉絲打招呼，並遠眺前方大喊：「好妙！」表示在漂亮的淡水河邊演唱是首遭，而且前方有綠地公園，「這真是太特別了！」

晚間氣溫下降，藝人們也感受到春節將至的寒冬氣息，林采欣、有感覺F.E.E.L.、潘裕文和徐謀俊一同窩在休息帳篷中，開心給彼此祝福，年輕人交朋友open mind，很快就打成一片，互相交換了手機和社群網站，自拍上傳大頭貼，玩得不亦樂乎，也相約很快見面，來個音樂上的交流。

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