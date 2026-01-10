阿滴宣布頻道改名！　「拿掉2字」親揭背後關鍵原因

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber阿滴以英文教學影片起家，近年來頻道主題轉趨多元，今（10）日在社群上傳一段短片，宣布自己在今年要把頻道名稱「阿滴英文」精簡改名為「阿滴」，同時也曝光這背後的關鍵原因。

▲阿滴。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

除了變更頻道名稱，阿滴表示，他連同社群Instagram及Threads的名稱也會同步改。他坦言，做出這個決定是經過深思熟慮，因為現在還是會有新的觀眾不認識他，例如之前有觀眾看到他去南極這類生活旅遊的影片時，會對頻道名稱感到很困惑，不解為什麼他會叫做「阿滴英文」，為了消除這份違和感，他才決定將名稱改掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿滴要把頻道名稱改掉。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

雖然頻道顯示名稱將移除「英文」二字，但在網路社群的帳號，阿滴則選擇保留初衷。他進一步解釋，雖然中文名稱更改，但原本的英文帳號預計應該不會改，將維持原本的「rayduenglish」。對此他提出兩點考量，首先是務實層面，坦言那個帳號很難改；其次則是有著感性的意義，他認為保留著「English」的字樣，可以將其當作一個歷史紀念。

▲阿滴解釋改頻道名稱的背後原因。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）