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黃明志拍兒童歌MV拍攝中斷！　「小孩是惡魔」災難一場

記者關韶文／台北報導

大馬鬼才黃明志最新力作豬年新年歌《Piggy Piggy》化身八戒哥哥，進軍兒歌市場，黃明志說，「這首歌難度超高，因為設計是要跟小孩子一起唱，想要比較幼稚一點，除了歌詞要簡單之外、旋律也要好記，讓小朋友一聽就會唱。」 

《Piggy Piggy》這首歌設計內容是討喜、歡樂和喜氣，明志和19位四到五歲的兒童一起入鏡裝萌扮豬寶寶，除了要對嘴之外還設計小朋友變要換隊形，黃明志表示，「和兒童拍攝的難度是小孩中午要睡午覺，因為精神不好就會鬧脾氣，拍攝時間到了下午一度被迫中斷，小女生愛哭、小男生拍片現場亂亂跑很難控制，還好有家長幫忙管理，自己覺得小孩是惡魔，現在回想起來當天拍MV是一場災難，拍了近千部影片第一次場面完全失控。」

▲▼黃明志。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志拍攝新歌MV。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志。（圖／亞洲通文創提供）

雖然第一次創作兒童歌，但卻不敢妄想進軍兒童界，覺得自己無法攻佔小孩的市場，因為從以前只要是朋友的小孩一看到自己就放聲大哭，屢試不爽。被問到豬年給人家的感覺是多子多孫多福氣，是否可能先有後婚，今年拼豬寶寶？明志說：「自己生肖是就是屬豬，從小常被說是豬，比說跟『豬一樣胖』、『跟豬一樣笨』 自尊心會受傷，回家的時候媽媽花好多時間開導我，好不容易讓我建立信心才站起來，自己不會想生豬寶寶，因為要花時間開導小孩，會太忙沒時間，也怕小孩從小有陰影。」

明志被稱大馬鬼才，創作從成人系列的禁幹歌到現在新年兒童賀歲歌，歌迷從5歲到60歲都有，明志說：「拍攝現場兒童看到我會唱《好想你》、《漂向北方》，爸爸們則喜歡18禁幹歌，看到自己感覺很興奮，覺得很有親切感。」

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