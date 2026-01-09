ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

記者孟育民／台北報導

時尚網紅莫莉近日爆出前助理爭議，沈寂多日，她今（9日）和經紀人Henry拍片回應事件，針對外界多項指控進行說明，包括疑似逼迫前助理、薪資與加班費糾紛，以及高額詐騙事件。而先前爆料指出，前助理在事件延燒期間承受大量網路輿論壓力，上個月底被發現於其租屋處墜樓，相關情況引發社會關注。影片中，莫莉與Henry公開多張對話截圖，並表示已主動聯繫前助理母親了解狀況，強調此次拍片目的僅為「釐清事實、導正不實訊息」，並非情緒性回應。

▲莫莉曬出警局報案單。（圖／翻攝自莫莉IG）

▲莫莉和經紀人Henry首度回應近期風波。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉指出，團隊第一時間在新聞曝光後，已主動聯繫前助理母親表達關心。由於前助理入職時留有緊急聯絡人資料，團隊致電其母親時，對方表示並未接獲警方或醫院任何與墜樓輕生相關的正式通知，也不清楚新聞中所提及的相關情況。

談及詐諞事件始末，莫莉表示，前助理於2025年2月27日入職，自己對其能力相當肯定，也逐步將重要工作與公司相關事務交付對方處理，包含帳務與對外聯繫流程。未料在2025年8月期間，莫莉查帳時發現公司帳戶出現兩筆不明匯款，金額分別為新台幣38萬8494元及60萬0600元，合計98萬9094元。

經進一步釐清，前助理坦承自己疑似遭遇詐騙。對方在未依既有流程確認、也未在公司群組核對的情況下，與一名假冒海外合作司機的對象私下聯繫，並依指示將款項匯入對方提供的帳戶。

莫莉表示，得知後雖感震驚與憤怒，但經紀人仍陪同前助理報案，並在事後多次安撫其情緒，甚至主動表示不再追究該筆款項責任，希望能讓對方減輕心理壓力、繼續好好工作。然而，後續莫莉與團隊接連得知前助理對外向友人散布不實說法，包括指控公司長期拖欠薪資、要求員工代墊款項，甚至在工作專案中擅自假借合作KOL與經紀公司名義，向第三方場地方進行不實究責，已造成多方誤解。對此，莫莉強調，公司薪資與零用金制度清楚，並無拖欠或要求員工墊款的情況。

▲▼莫莉。（圖／翻攝自莫莉IG）

▲莫莉曬出警局報案單。（圖／翻攝自莫莉IG）

2025年11月6日，前助理主動提出離職，雙方隨即簽署自請離職與和解協議，內容載明莫莉不再追究詐騙款項的民事責任，相關文件也皆有錄音存證。離職後，前助理又透過訊息主張自己遭資遣，並提出高額加班費申請。Henry表示，公司仍同意依法核算，並在律師協助下處理相關程序。

Henry也透露，11月10日核算期間，公司突然接獲自稱前助理姊姊、同時是律師的訊息，聲稱前助理輕生未遂，並揚言對外揭露事件。Henry表示，該過程中出現多項不合理之處，讓團隊意識到事態已失控，因此當晚才對外發布聲明，並在後續關閉留言，避免事件持續擴大。


針對外界質疑的「封口費」傳聞，莫莉則澄清，雙方最終結清金額為17萬0106元，內容包含特休折現與離職前薪資，並非所謂封口費，而是依法結算的勞務報酬，相關文件亦在律師陪同下完成簽署。

對於整起風波，莫莉坦言，身為公眾人物，過去也曾因言行引發爭議，相關批評她願意承擔與反省，「特別是IU事件也好，或是我曾經在節目上講過的言論，這些我全部都有不斷的在反省，任何的批評漫罵我也都願意承受。」但她強調，反省不等於必須承受不實指控與網路攻擊，「沉默已經不再是保護。」她也表示，未來若持續出現惡意抹黑與不實指控，將交由律師依法處理。


 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

ETtoday星光雲

