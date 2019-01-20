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文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

記者關韶文／台北報導

文慧如今日舉辦個人第一號創作專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》專輯簽唱會，面對人生第一場簽唱會的她，昨晚興奮又緊張地睡不著覺，也很擔心天公不作美、下大雨沒人來。幸好老天爺賞臉，當日早上天氣涼爽，死忠歌迷們一早八點即到場排隊，還有新加坡歌迷特地買機票飛來，扛著三個行李箱的專輯到台北支持。

文慧如今日強忍寒風，穿著螢光綠露肚裝亮麗登台時，歌迷們大喊應援口號「與文同行，與你前行」，讓她感動地眼眶泛淚，文慧如感動地說：「原本真的很怕沒人來，今天看到很多歌迷都來到現場支持我，我真的很開心、很感動，也特別跟公司說，我希望今天可以在專輯上為大家署名，真的很感謝大家用行動支持我。」

▲▼文慧如。（圖／華研提供）

▲▼文慧如舉辦人生首場簽唱會。（圖／華研提供）

▲▼文慧如。（圖／華研提供）

馬上就是農曆新年的來臨，埋頭創作近三年，終於在2019年發片的文慧如也在簽唱會上許下新年新希望！唱片公司特別準備了「金豬好運大撲滿」，讓文慧如把代表著自己三個願望的音符、飛機、愛心三枚「希望金幣」存進去，代表著文慧如希望自己接下來可以創作出更多的好歌，以及歌曲能夠傳播到全世界，文慧如感性地說：「愛心則是代表希望大家可以喜歡熱愛創作的我，也期許我自己可以不要被任何數字、點擊率綁架，要永遠記得我愛音樂的初心」

文慧如十分期待過年可以回新加坡和家人團聚，預計將全家溫馨的吃一頓團圓圍爐，也會和家人玩新加坡傳統習俗——撈魚生求個喜氣。新加坡包紅包的習慣是只要沒結婚都還能領，因此文慧如得意地說自己這個歲數還是可以領紅包！問及會不會準備紅包給父母？孝順的她說：「其實我從大學畢業以後就都會包給爸媽了，金額的部分就是盡自己所能，心意最重要啦！」

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