家寧吃飯被搭訕！路人要完IG「原來就是妳」 她脫口4字尬笑全被拍

記者潘慧中／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」拆夥後，家寧和Andy因帳本問題多次隔空交戰，儘管一家四口因此挨告，她仍繼續經營社群平台。近日格外引起討論的是，她凌晨起床前往南機場夜市附近探店時，路人搭訕並詢問IG帳號後的真實反應，意外全被拍了下來。

▲家寧在南機場附近拍片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



家寧透露，這位男民眾當時發現在拍攝美食影片後，便熱心推薦她另一間美食，她也因此進一步詢問對方餐點內容、用餐心得。結果，當她分享自己的IG帳號後，對方一看忍不住驚呼：「啊！原來就是妳啊！第一次看到本人！」

▲家寧被認出後尷尬直笑。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



對此，家寧似乎一時不知該如何回應，只是不斷地哈哈笑，聽到男路人說有追蹤時，她還開玩笑說「我看，先檢查一下」。有趣的是，男路人仍繼續說「原來是妳」，似乎還在驚訝中，但她也只回答「對啊是我」，空氣中突然瀰漫著一股尷尬氛圍。

▲▼男路人持續震驚中。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



事實上，Andy與家寧及其家人的官司於2025年底在新北地方法院進行調解。他當天親自出席，家寧則委託律師到場，其母親曾淑惠也現身庭訊，不過最終雙方未達共識，調解宣告破局。他步出法院後難掩怒氣，隨即在IG限時動態發布一張自拍照，寫下「調解進度0、誠意0」，顯見對女方態度極度不滿；針對家寧母親曾聲稱拿走的款項是「孝親費」，他的律師也嚴正駁斥「沒有孝親費這回事」，雙方立場南轅北轍。

▲挨告的家寧2026年仍繼續拍片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



回顧全案法律攻防，新北地檢署已在2025年7月底偵結起訴，家寧因擅改頻道密碼涉嫌妨害電腦使用罪，其母親則被控業務侵占高達4000多萬元，父親與妹妹也捲入逃漏稅約1600萬元。值得注意的是，家寧雖以公司監察人身分對母親提告，形式上看似與Andy站在同一陣線追究帳務，調解當日卻未現身，引發外界揣測。至於家寧母親先前反告Andy妨害名譽與違反個資法部分，檢方已裁定不起訴處分，目前雙方關係仍舊劍拔弩張，和解之路遙遙無期。