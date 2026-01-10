金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。蔡依林以頒獎人之姿來到現場，她穿著一身緊身的褐色套裝，氣場全開霸氣現身，全場3.3萬人為她尖叫，而她也以三聲道頒獎，先透過韓文打招呼，中文問候，最後英文頒獎，親自頒發給CORTIS與ALLDAY PROJECT新人獎，氣氛超熱烈。

▲▼蔡依林氣場全開，三聲道頒獎。（圖／翻攝自Disney+）



蔡依林稍早現身頒獎典禮，她親切以韓文自我介紹「大家好，我是Jolin」，三聲道致詞，並表示很榮幸受邀來到現場。而她發音標準又流利，在喊到得獎者CORTIS時，發音太標準，使得CORTIS一時沒反應過來，全員愣了幾秒才發現，反應超可愛。

CORTIS獲頒新人獎，趙雨凡用台味十足的中文致謝：「大家好，這是2026年第一次收到的獎，感謝大家的支持謝謝。」成玹用英文炒熱氣氛喊著「COER讓我聽到你們的聲音」，接著，MARTIN、主訓致謝公司的栽培。另外，ALLDAY PROJECT也是新人獎得主，他們上台喜悅感藏不住，並致謝粉絲一直以來的支持。

▲▼CORTIS被喊到名字時，第一時間愣住。（圖／翻攝自Disney+）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。