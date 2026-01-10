ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。IVE帶來精彩的啦啦隊舞蹈演出，她們把歌曲〈beats〉、〈REBEL HEART〉結合啦啦隊舞風，找來韓國專業的10位啦啦隊來演出，被拋飛2層樓高，活力四射的舞台，堪稱臺北大巨蛋歷屆最狂的啦啦隊演出。

▲▼▲▼金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼（圖／翻攝自Disney+）

▲IVE帶來精彩啦啦隊表演。（圖／翻攝自Disney+）

[廣告]請繼續往下閱讀...

IVE穿著藍色啦啦隊服裝，分別印有成員的名字，並拿著藍色彩球，帶來精彩的演出，並配合歌曲〈beats〉、〈REBEL HEART〉演出，值得一提的是，IVE團隊還找來22位舞者，其中10位是專業啦啦隊，後方被拋飛到2層樓高，表演看得全場震撼不已。而舞者的背景也隨之曝光，全是IVE在韓找來的韓國舞者，此趟跟著飛來台灣演出。

▲▼▲▼金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼（圖／翻攝自Disney+）

▲▼IVE動員22位專業舞者。（圖／翻攝自Disney+）

▲▼▲▼金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼（圖／翻攝自Disney+）

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

▲IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼（圖／讀者提供）

▲IVE動員22位舞者，其中10位是專業啦啦隊。（圖／讀者提供）

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。

