啾啾閃婚懷孕認「一切都在規劃中」　喊話女兒：不可以跟我搶老公

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年完成結婚登記，小倆口昨（9）日低調舉辦性別派對，宣布將成為新手爸媽，同時也揭曉肚子中的寶寶是女生。為此，啾啾今（10）日透過社群發聲，同時也表示：「一切都在規劃中。家裡終於來了個小公主，緊張又期待R~~~~哼不可以跟我搶老公。」

▲啾啾、陳晨威舉辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）

啾啾透露，雖然結婚生子本來就在規劃之中，但驚喜的是孩子似乎遺傳了爸爸的「快腿」基因，竟然「光速衝來媽咪肚子報到」，讓夫妻倆又驚又喜。回顧懷孕初期，她坦言雖然有不舒服也偶有孕吐，但幸好女兒很貼心，沒讓她太難受。更厲害的是，女兒活動力十足，不僅跟著啾啾一起參與台灣大賽，甚至還陪著她出國四次工作和旅遊，讓啾啾相當感謝這段期間知情廠商與好友們的貼心照顧。

為了迎接寶寶的到來，夫妻倆舉辦性別揭曉派對，啾啾表示在彩煙爆開之前，「我們都不知道寶寶性別，跟大家一樣期待。」有趣的是，當天到場的親朋好友似乎都有預感，穿著打扮「根本算是粉紅派對」，幾乎一面倒地押注是女寶寶。談到對孩子的性別期待，啾啾笑稱自己覺得「男女都好」，當天會選擇穿粉紅色純粹是因為「穿粉紅色比較漂亮」；反觀陳晨威則是標準的「女兒傻瓜」，從去年許下的生日願望就是「希望小威寶是女生。」

▲啾啾肚子裡的寶寶是女孩。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）

最終到了正式揭曉寶寶性別時，隨著粉紅色煙霧直衝天際，確認懷的是「小公主」，陳晨威當場笑得合不攏嘴，啾啾也打趣地說：「不意外他昨天看到粉色彩煙有多開心了。」派對圓滿落幕後，啾啾感謝所有到場見證喜悅的親朋好友，希望大家都能玩得盡興且幸福滿滿。面對即將到來的育兒生活，她坦言心情緊張又期待，同時也幽默地對肚子裡的女兒宣示主權：「哼，不可以跟我搶老公！」