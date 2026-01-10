73歲張菲淡出演藝圈7年還離開台北　為他罕見露面…近照曝光了！

記者蔡琛儀／台北報導

73歲的「綜藝天王」張菲淡出演藝圈7年，還把戶籍遷往花蓮，鮮少出席在公眾面前，沒想到他昨（10日）竟罕見露面，參加日月光集團二董的80歲壽宴，歌手兼主持人許志豪受康康的邀約搭檔主持，不僅PO出與張菲的合照，還透露現場還有葉璦菱、羅時豐、萬芳以及姜育恆等資深巨星，場面相當盛大。

▲▼ 許志豪興奮見到張菲 。（圖／翻攝許志豪臉書）

許志豪坦言這次活動壓力很大，雖然感動能與偶像張菲同場，但面對這些大咖採訪壓力不小，為此甚至失眠好幾天。。許志豪也分享上次見到張菲，是在張秀卿的婚禮上，「這次能透過康哥的邀約與菲哥互動，真的讓我難忘。菲哥還主動跟我打招呼，誇我『不錯喔，小子』。」直呼開心到不行。

許志豪說，之前每次與康康錄影，都會聽到康康提起師父張菲當年對他的照顧，「昨天康哥一見到菲哥就先跪下，我也被叫去一起下跪，康康還叫我要喊菲哥一聲『師公』。」因此他昨天在台上看著張菲、康康，忍不住開玩笑說：「感覺我好像在訪問兩位祖先！」讓張菲哈哈大笑。

▲▼ 許志豪與康康、羅時豐。（圖／翻攝許志豪臉書）