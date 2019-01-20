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蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

記者關韶文／台北報導

亞洲流行天后Jolin蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》去年底發片後佳評如潮，成功引起各界好評討論及話題題延燒，發片後更氣勢如虹地橫掃各大數位及銷售榜第一名，20日在台北Legacy舉辦「簽名握手沒有擁抱會」，現場塞爆上千名粉絲！

▲▼Jolin蔡依林【Ugly Beauty】專輯簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼相隔四年，蔡依林舉辦專輯簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Jolin蔡依林【Ugly Beauty】專輯簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

蔡依林以一首《玫瑰少年》開場，台下歌迷呼喊著「老闆娘」，全場歌迷聽話穿了全身紅色歡慶，也邀請粉絲一同上台互動。蔡依林開玩笑表示，「我知道很多人對室內有一點意見，但我算了一下，上次TICC只有開一半，這次我想製造我很紅的感覺！」此外，蔡依林許下宏願，「希望今年可以開演唱會。」

▲▼Jolin蔡依林【Ugly Beauty】專輯簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡依林親手砸蛋糕，完成心願。（圖／記者張一中攝）

▲▼Jolin蔡依林【Ugly Beauty】專輯簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

粉絲從四面八方到來，有重慶來的幸運粉絲上台和蔡依林互動，主持人so what幽默詢問，「應該沒有帶豬肉來吧？」笑翻全場。現場玩起「歌名接龍」，幸運歌迷輪流上台挑戰，「我追你15年，每天對你的愛都是『甜蜜蜜』」、「你永遠永遠都是我的『腦公』」、「每天早晨想到你，『消極就會掰掰』」。

蔡依林貼心準備尾牙大禮送給粉絲，當她端出「甜蜜蜜蛋糕」時，歌迷自告奮勇表示可以砸他臉上，蔡依林開心用「胸部形狀」蛋糕直接砸臉，讓粉絲意外爽翻，蔡依林滿足表示，「「謝謝你完成我的心願，你鼻子還可以通嗎？那就好。」

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