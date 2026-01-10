ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
家寧被搭訕！路人要完IG「原來就是妳」
冬天超多衣服堆這　網友秒懂
73歲張菲罕露面 近照曝光了
撕破臉！貝克漢長子「發律師信斷聯父母」護妻　封鎖全家人狠嗆：有事找我律師

記者蕭采薇／綜合報導

足球金童大衛貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）的家庭大戲持續升溫！據外電消息指出，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與父母的關係在去年夏天全面崩盤，甚至演變到布魯克林透過法律團隊發出正式信函，要求父母「只能透過律師與他聯繫」，雙方正式進入法律攻防的冷戰狀態。

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢慶祝五十大壽，二兒子和小兒了都帶女友出席，唯獨長子夫妻缺席。（圖／翻攝自貝克漢IG）

律師團隊正式交火　布魯克林聖誕節前「封鎖」全家人

據悉，布魯克林與父母雙方分別動用了知名律師事務所（Schillings 與 Harbottle & Lewis）進行溝通。布魯克林在信中明確表示，他不希望父母主動聯繫他，也要求父母停止在社群媒體上發表關於他的公開聲明。

知情人士爆料，這場僵局在聖誕節前夕達到頂點，布魯克林不僅封鎖了父母的 Instagram，連親弟弟羅密歐（Romeo）與克魯茲（Cruz）也一併被拉黑。原因在於父母頻繁在他的烹飪影片下按讚或留言，布魯克林認為這違反了他「希望被單獨留下」的意願，讓他與妻子妮可拉（Nicola Peltz Beckham）感到焦慮，甚至每天醒來都在擔心父母又發了什麼。

▲貝克漢大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

▲貝克漢長子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

導火線疑為「護妻」　不爽老婆遭諷刺操控感情

這場家庭風暴的核心，源於布魯克林認為貝克漢團隊在幕後對妮可拉進行一連串「惡毒」的抹黑。據悉，當時有傳聞指出布魯克林像是被老婆當作「人質」般「控制」，這讓現年 26 歲的布魯克林極度不滿，決定採取法律行動來捍衛大他 4 歲的愛妻。

消息來源指出：「大衛被告知只能透過律師說話，這是他們唯一的溝通方式。」雖然目前尚未上升到實質的訴訟法律行動，但「律師函」的出現已顯示父子關係降至冰點。

婆媳大戰延燒多年　缺席 50 歲壽宴、封爵也沒祝賀

事實上，這對婆媳的矛盾可回溯至 2022 年大婚。當時妮可拉對於維多利亞承諾設計婚紗卻未果感到不滿；婚禮當天，貝克漢的好友馬克安東尼（Marc Anthony）在致詞時大讚維多利亞是「全場最美女性」，也被視為對新娘的挑釁。

自此之後，雙方心結難解。布魯克林夫婦去年不僅缺席了大衛貝克漢盛大的 50 歲生日派對，11 月大衛獲封爵位（Knighthood）時，布魯克林也罕見地未在公開平台表達祝賀。據「布魯克林團隊」透露，他們認為貝克漢夫婦需要一個正式的道歉，關係才有可能重新啟動。

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢一家過去和樂融融的模樣，如今暫時可能看不到了。（圖／翻攝自貝克漢IG）

「地獄大廚」戈登拉姆齊也來勸架　貝克漢夫婦渴望破冰

面對大兒子的決裂，維多利亞據傳傷透了心。家族好友、名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）為了安慰她，還幽默自嘲自己的家庭糾紛更多，試圖讓好友寬心。

儘管如此，大衛與維多利亞仍希望能與兒子重修舊好。知情人士感嘆：「他們願意做任何事來換取兒子的原諒，只想恢復聯繫。」然而，目前布魯克林與妮可拉顯然更追求「平靜」，希望貝克漢家族能真正給予他們空間，不再干涉他們的生活。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

