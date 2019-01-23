小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

▲小玉擅長操作爭議，曾未經同意進超商拍影片，被官方要求下架，小玉自拍影片哭說自己要被告了。（翻攝自小玉YouTube頻道）。



圖文／鏡週刊

YouTube網紅小玉有百萬粉絲訂閱，動輒破百萬的點閱率通通換成現金，年收粗估近500萬元，也讓他成為各方經紀公司拉攏的對象，但以素人之姿和經紀公司合作後，立刻水土不服，小玉和公司鬧不合，主動發律師信函不續約，雙方不歡而散。

小玉在網路世界玩得風生水起，還自曝收入，遭到國稅局盯上，但他1年近500萬元的產值，被網紅經紀公司WebTVasia看上，在2018年為他發行首張迷你專輯《高三症候群》及數位單曲，想不到簽約之後就是惡夢的開始，讓小玉合約走完後就主動發律師信不續約，引起經紀公司老闆勃然大怒，差點鬧上法庭。

▲小玉從小就抱著星夢，終於加入經紀公司發唱片，最後卻鬧到不歡而散。（翻攝自小玉IG）



不屑媒體 宣傳卡卡

會讓雙方不歡而散的原因，主要還是因為小玉和多數網紅一樣，靠自己成名，加盟經紀公司之前就坐擁百萬粉絲，對於經紀公司的宣傳安排常常不願配合。例如，小玉對一般媒體不屑一顧，認為自己的影響力比媒體還大，遇到經紀公司安排媒體採訪時，經常半推半就，讓宣傳工作時常卡卡。

▲小玉（前）和笑笑（後）是螢幕拍檔，也是親密伴侶，本刊曾獨家揭露兩人同居過夜。（翻攝自小玉YouTube頻道）



再來，小玉對自己的影像作品有著極高主見，聽不進公司的想法，雙方就此常常發生爭執。據悉，小玉拍的MV被公司認為不雅，但公司主導的MV，小玉又認為沒有自己的風格，直接越過公司，向剪接師拿片子自己剪，小玉我行我素的行為，也觸犯經紀公司大忌，雙方無法磨合，火速分手。

懷抱星夢 爭議不斷

小玉早就抱有星夢，過去就曾經參加TPI練習生計畫，但是偶像當不成，拐個彎當鬧事網紅，拍片常常引爆爭議，國稅局、衛福部、警局都曾對小玉的行為表示關注，但他也靠此爽賺數百萬元年收。

▲小玉（右）懷有星夢，一直想當偶像歌手，曾參加TPI練習生計畫。左為笑笑。（翻攝自笑笑臉書）



業內人士分析，小玉和經紀公司不歡而散並不稀奇，這一類事情常常發生在網紅身上，因為網紅並非經紀公司一路栽培的新人，通常簽約時就已經有了數萬粉絲，因此底氣夠，認為自己不欠公司什麼。此外，很多網紅都是獨立作業，對自己的作品都很有想法，一旦加入經紀公司，無法配合公司的程序作業，也聽不進經紀公司的專業意見，因此傳統經紀公司，對這些網紅都是又愛又怕。

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