爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

▲本刊直擊鄭人碩與小薰獨特的約會方式，竟是男的坐計程車、然後去跟停在路邊的女生會合。當場小薰還耍心機佯裝開門進駕駛座，卻在車內悄悄移座副駕，讓給後來上來的鄭人碩開車。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

開年不久，鄭人碩就以《薛丁格的貓》奪下亞洲電視大獎的最佳男主角，只是演技獲得肯定之餘，他演的電影《寒單》也被自己搞得全面失焦，因為他疑似還沒離婚，就已跟同片的小薰婚外曖昧。

▲鄭人碩的前妻控訴小薰，而且用字非常激烈。（圖／鏡週刊提供）



關於這本刊除了早就掌握2人拍戲時候過從甚密，而且1月8日，2人曖昧同車，而且出入各自鬼鬼祟祟，最近更有讀者提供限時動態截圖，鄭人碩的前妻圓圓公開痛罵小薰，而且對他們也沒啥好話。

1月8日下午5點左右，小薰在電視台工作完後，自己開車離開，不過開著開著，她突然把車停路邊，雖然看似檢查愛車，不過！一輛計程車靠近之後，只見鄭人碩竟然現身與她相會，並且提著2袋東西，然後小心翼翼放在後座。

▲鄭人碩。（圖／鏡週刊提供）

▲鄭人碩。（圖／鏡週刊提供）

▲鄭人碩。（圖／鏡週刊提供）



更奇的是，只見小薰瞬間神不知、鬼不覺已經換坐副駕，換鄭人碩開她的車。小倆口一路遊著車河，然後到了景美一處巷內停車，接著先後離開、不見蹤影。8點左右，小薰突然出現，接著鄭人碩也跟上，2人再度消失在台北夜色之中。

▲鄭人碩從SPA店走出。（圖／鏡週刊提供）

▲小薰也從SPA店走出。（圖／鏡週刊提供）

同時已有媒體揭發鄭人碩跟小薰白車傳情，時間點是在去年9月；當時小薰宣傳《山的那一邊》後，被疑除了有鄭人碩親自接送，而且一起換了同款白色；對照看來，2人約會手法一向神祕而且變化多端，根據本刊連續多月跟拍，就連鄭人碩自己一人行動，也常疑神疑鬼，警覺性相當高。