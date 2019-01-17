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炎亞綸、邵雨薇、韋禮安接力開唱！「超強陣容」準備搶票

記者關韶文／台北報導

一年一度的「Voice Up Concert讚聲演唱會」將於4月27日起在台北Legacy盛大展開，演出陣容相當堅強，一字排開包含：動力火車、炎亞綸、郁可唯、Luji、Anly、邵雨薇、朱俐靜、藍又時、韋禮安等9組亞洲樂壇好聲音，一連三個月讓大家讚聲不斷。

▲▼《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會-炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲炎亞綸加入讚聲演唱會。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

演而優則歌的邵雨薇為本次讚聲演唱會注入嶄新的風貌，而這也是邵雨薇首次參與讚聲演唱會，更是人生首場售票演出，雖然已經有多場校唱及商演的邵雨薇表示，「這次超緊張的，演唱會上也將演唱專輯裡所有的新歌，也會將另一面屬於歌手的我，展現給大家看，一個不同的邵雨薇，希望大家會喜歡。」

▲▼炎亞綸,邵雨薇,動力火車,韋禮安。（圖／寬宏提供）

▲▼邵雨薇、動力火車加入讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲▼炎亞綸,邵雨薇,動力火車,韋禮安。（圖／寬宏提供）

值得一提的是，華研國際多位實力派唱將一同加入演出，像是由聲音極具震撼力的唱將樂團－動力火車、偶像男神－炎亞綸，以及偶像劇主題曲女王－郁可唯都將分別於4-6月間在讚聲與大家見面。

壓軸則是由韋禮安開唱，韋禮安首次參與就立刻打破讚聲五年來的紀錄，成為有史以來連開兩場的歌手，韋禮安也將帶來許多經典好歌外，也預告會有不一樣的演出內容獻給大家，歡迎各位粉絲們一起進場支持。讚聲演唱會將於１月18日開賣，詳情請上官網查詢。

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炎亞綸, 邵雨薇, 韋禮安, 讚聲

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