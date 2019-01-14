ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

記者關韶文／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》第13集「民間怪物PK賽」，本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。當中飛行導師羅志祥接受幕後小組拷問，更笑料百出，親自用正能量Diss酸民！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

每週飛行導師都要接受幕後小組拷問，填寫「飛行導師履歷表」，被問到自己的出道日期，他瞬間忘記，經過身旁工作人員提醒，才確認是1994年出道。此外，許多酸民笑他沒得過金曲獎，小豬笑說連他自己都忘了，「很多人認為我沒拿過金曲獎，但我真的拿過一次，網友票選最受歡迎男歌手，我還上台領了這個獎。有一天在家裡整理，我自己都忘記了，被酸民說到我都忘記了！」

▲▼羅志祥,聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥有問必答，展現天王親民姿態。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥,聲林之王。（圖／ETtoday）

題目中遇到「我的關鍵詞」，羅志祥幽默表示，「我還有一些法院認證的東西⋯⋯」此外他還笑說，「關鍵詞還有尖叫聲！很多人都說小豬每次都只會尖叫聲，但是別人外國歌手都會喊make some noise，我要實名diss網友，為什麼不能說尖叫聲！」

▲▼羅志祥,聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥教Lulu聞鼻孔臭味。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥,聲林之王。（圖／ETtoday）

小豬被問到自己的興趣，則是喜歡聞臭的東西，例如「自己鼻孔的味道」，甚至還當場教學如何聞到。而「習慣」則是坐著尿尿，「小時候到現在是我媽給我的觀念，尊重下一個使用者，在家裡坐著，在外面就會站著。」

▲▼羅志祥,聲林之王。（圖／ETtoday）

▲羅志祥填寫導師日誌。（圖／ETtoday）

最後談到自己的人生座右銘，羅志祥也是正能量滿滿，「堅持比努力更重要！夢想這兩個字就是：有夢就去追，有想就去做。」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。

推薦閱讀

五月天怪獸嗆聲阿信IG！　拿證據「一句話電爆」全場笑瘋

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建

男團英承晞連勾2任「網紅女友」　出面回應兩人關係！

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

A-Lin拒唱《比悲傷》主題曲！　超吃味「真實原因」曝光

大陸男團選秀內幕曝光！　「訓練到腳受傷」音訊全無

獨家／陳漢典私約侯佩岑簡訊曝光！　「一顆愛心」藏驚喜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

《妻子的浪漫旅行》穎兒在寧夏夜市！　旁邊驚見「台灣混血女神」陪買小吃

德國名牌「FUCK YOU CHINA」惹怒13億人！甄子丹秒退合作閃人

尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完

《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 小豬, 聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 冬季宋慧喬、朴信惠嘴唇還是好水潤！韓劇女主唇彩品牌找給你
  2. 賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘
  3. 梅根爆2個月逼走3人！　皇室助理「哭著離開」...17年秘書也放手
  4. 沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」醫疑罹乳癌！　轉診結局神逆轉
  5. 鹿希派第2個媽媽是「她」！　模仿「要加S」公開糾正吳宗憲
  6. 獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」
  7. 有2部電影破10億！《水行俠》溫子仁成「第8位創紀錄導演」
  8. 瘋電影／為了與你相聚　貝拉400哩的約定
  9. 宇珊「胸肚2條肉色布」喝喜酒！　表弟結婚High翻：我是搶風頭表姐
  10. 孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366