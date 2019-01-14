獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

記者關韶文／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》第13集「民間怪物PK賽」，本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。當中飛行導師羅志祥接受幕後小組拷問，更笑料百出，親自用正能量Diss酸民！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

每週飛行導師都要接受幕後小組拷問，填寫「飛行導師履歷表」，被問到自己的出道日期，他瞬間忘記，經過身旁工作人員提醒，才確認是1994年出道。此外，許多酸民笑他沒得過金曲獎，小豬笑說連他自己都忘了，「很多人認為我沒拿過金曲獎，但我真的拿過一次，網友票選最受歡迎男歌手，我還上台領了這個獎。有一天在家裡整理，我自己都忘記了，被酸民說到我都忘記了！」

▲▼羅志祥有問必答，展現天王親民姿態。（圖／ETtoday）

題目中遇到「我的關鍵詞」，羅志祥幽默表示，「我還有一些法院認證的東西⋯⋯」此外他還笑說，「關鍵詞還有尖叫聲！很多人都說小豬每次都只會尖叫聲，但是別人外國歌手都會喊make some noise，我要實名diss網友，為什麼不能說尖叫聲！」

▲▼羅志祥教Lulu聞鼻孔臭味。（圖／ETtoday）

小豬被問到自己的興趣，則是喜歡聞臭的東西，例如「自己鼻孔的味道」，甚至還當場教學如何聞到。而「習慣」則是坐著尿尿，「小時候到現在是我媽給我的觀念，尊重下一個使用者，在家裡坐著，在外面就會站著。」

▲羅志祥填寫導師日誌。（圖／ETtoday）

最後談到自己的人生座右銘，羅志祥也是正能量滿滿，「堅持比努力更重要！夢想這兩個字就是：有夢就去追，有想就去做。」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。