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57歲張學友巡迴2年回香港！　「我如果能跳就繼續跳」

記者關韶文／台北報導

《學友 · 經典》世界巡演經過2年回到香港開唱，對張學友而言意義十分重大，延續四面台的形式開唱，是因為他入行後的第一場個人演唱會就是在香港紅磡體育館，當時的舞台也是四面台，希望此次巡演能在自己的經典歌曲中帶給世界各地樂迷一場難忘的音樂盛宴，傾情獻唱數十首金曲。

▲▼張學友。（圖／環球提供）

▲▼張學友巡迴回到香港開唱。（圖／環球提供）

▲▼張學友。（圖／環球提供）

張學友一身金色西裝配上金色帽閃爍登場，氣勢磅礡的為是晚演唱會揭開序幕，他緊接著以全白色西裝帥氣現身，率領一眾舞者熱力演出，學友穿梭於色彩繽紛的華麗舞群中，又唱又跳展現非凡活力。學友在台上亦分享道：「歡迎大家來到第219場，我覺得這是個很難能可貴的數字。」

▲▼張學友。（圖／環球提供）

▲▼張學友賣力唱跳。（圖／環球提供）

▲▼張學友。（圖／環球提供）

「如果你2年前也看過香港站，我希望大家會看到整個舞台會是更加成熟的！而今次再返到香港，發覺永遠都是香港比較緊張，前面這麼多場都沒什麼事，一返到來就又頭痛、又腰痛。不過其實我都57歲，雖然我不知道我下次跳不跳得動，如果我能跳，就一定會繼續跳的！」張學友全晚10套服裝都是經過全新打造，務求帶給觀眾嶄新的感覺。

▲▼張學友。（圖／環球提供）

▲▼張學友四面台開唱。（圖／環球提供）

▲▼張學友。（圖／環球提供）

《學友 · 經典 - 香港站 · 再見篇》首場演出完結後，舉行了小型記者會，學友與一眾媒體見面。首場當晚是1月11日，司儀以3個「1」帶出學友世界巡迴演唱會的成績和特別意義。這3個「1」分別是：《學友 · 經典》世界巡迴演唱會，是第「1」個創下華人歌手巡迴演唱會最多場數紀錄；學友是華人歌手當中，第「1」位開最多場次巡迴演唱會的歌手；呼籲大家「1」起做善事，是次演唱會不用送花籃，取而代之是捐錢去大會提議的慈善機構，為首場演唱會劃下完美的句點。

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