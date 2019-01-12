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侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台

記者關韶文／台北報導

「暖心女聲」江美琪（小美）今年出道滿20年，12日在台北國際會議中心舉辦首場大型個人演唱會《我愛江美琪》，以前維京時期老同事、媽媽、公婆及兒子全都坐在台下為她打氣，滿滿的愛與支持令江美琪感動不已！

江美琪坦言心情很緊張，過去1個月來靠晚餐不吃澱粉、跑步及重訓，一個月激瘦4公斤，演唱會上除了連換3套服裝展現瘦身成果，所演唱的26首歌更是曲曲經典，「我會練唱給我老公聽，他會教我背歌詞的訣竅，也因為他的鼓勵，演唱會上完全沒用提詞機！」

▲▼江美琪演唱會,嘉賓侯湘婷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼侯湘婷從紐約飛回來力挺江美琪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼江美琪演唱會,嘉賓侯湘婷。（圖／記者李毓康攝）

演唱會一開場，江美琪透過影片真情訴說這20年來的心路歷程，她說，「那年，我第一次走進錄音室，錄下第一首屬於自己的歌，發了人生第一張專輯《我愛王菲》。還來不及思考什麼是害怕，就頭也不回的站上舞台。我想跟當年的自己說：天啊！你好勇敢喔！心裡除了想唱歌給你們聽，沒有多餘的想法。我一直唱著，在人生每個階段，遭遇挫折，重新開始，經歷真實傷痛的我們，成為有歌的人。沒有一天是浪費，沒有一天比今天更美。現在，終於來到這一刻。《我愛江美琪》」

▲▼江美琪演唱會,嘉賓侯湘婷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼江美琪舉辦出道首場大型演唱會，嘉賓侯湘婷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼江美琪演唱會。（圖／記者李毓康攝）

好人緣的江美琪曾被發掘她的恩師姚謙形容是「生來交朋友的」，果然今晚演唱會有好友力挺，2007年就淡出演藝圈的侯湘婷，這次專程返台擔任演唱會表演嘉賓，她一登場，江美琪牽著她的手，兩人合唱侯湘婷的代表作《秋天別來》。

同期出道、師出同門的兩人展現了20年的至深情誼，感動了現場所有人！接著侯湘婷獨自獻唱《為你流的淚》，站上睽違12年的舞台，又讓她想起以前跟江美琪一起出道當歌手的快樂回憶，「那時候的我們很天真單純，很懷念整個團隊的情感，就像家人一樣。」江美琪很感謝侯湘婷情義相挺，「我傳訊息邀她當嘉賓，她二話不說一口答應，有夠阿莎力！」

侯湘婷則很欣賞江美琪的直爽和真誠，看到江美琪都能跟大家打成一片，侯湘婷說：「我很想成為她！」侯湘婷自認低調的個性不適合演藝圈，「當初跟我先生交往時他都不知道我是歌手」，如今定居紐約，侯湘婷已是兩個孩子的媽。以家庭為重的侯湘婷沒有復出演藝圈的打算，平時熱愛騎飛輪和單車的她希望繼續練習，未來成為參賽選手。

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