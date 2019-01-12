陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

記者關韶文／台北報導

陳建寧為「流行音樂教師培訓營」擔任導師，回溯入行經過，當時正準備退伍的陳建寧，想要找製作相關的工作，但剪了一個月的報紙，都沒看到缺額。「後來有一天，媽媽回家時跟我說她朋友在缺製作助理，退伍後就可直接上班。8/20 我退伍當天就直接上工，薪水一萬八，拿到第一份薪水的時候非常開心的請家人吃飯。」

陳建寧上工後，「之後才發現，原來人家根本不缺製作助理，是媽媽拜託朋友雇用自己，薪水全由媽媽支付。」笑稱自己當時根本是「拿媽媽的錢來請客」，陳建寧也感性地補充「我媽是小學的音樂老師，是鋼琴家也是聲樂家，所以我從小耳濡目染，鋼琴的聲音就像是我的鬧鐘一樣，聽到鋼琴聲就是我一天的開始，大概 3、4 歲開始就摸著鋼琴，家裡也給我很多學習的環境和自由。由此可見，家人的支持真的很重要！」

▲▼陳建寧擔任培訓營講師。（圖／公關照）

除了媽媽，陳建寧也非常感激那時候的老師，「很感謝老師願意讓媽媽這樣做，不藏私地把很多東西傳授給原本什麼都不會的我。」而面對老師提到「很多像是熱音社、吉他社的同學對組團演出都非常有興趣，想請問老師有沒有相關的經驗可以分享？」陳建寧則分享他學生時代的組團故事，高中加入了學校的吉他社，大學則到處組團、報名，當時曾在家裡的頂樓加蓋組了「小閣樓樂團」，團員約有6、7 位，每一位都會唱，因此沒有固定的主唱。

▲▼陳建寧分享找工作心酸過程。（圖／公關照）

擔任鍵盤手兼團長的陳建寧，角色十分吃重，不僅要寫歌、編曲、唱 Demo、發想演出型態，也要想辦法籌錢讓樂團繼續走下去，有任何演出的機會都不放過，各種婚喪喜慶的場合都不缺席。「那時候還是學生嘛，很年輕，選歌也沒想那麼多，有一次人家在結婚，我們卻選唱陳淑樺的《夢醒時分》，現在想起來還是好尷尬，難怪當時台下觀眾的表情有點奇怪……」

種子教師培訓課程以「為我們的歌曲上妝──製作編曲工作 坊」為主題，共分成兩天舉行，陳建寧老師提供深入有趣的製作及產業相關課程，廣獲好評，活動順利圓滿。