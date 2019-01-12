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媽媽端「壯陽山藥湯」宏正爆哭！　訪問結束駝背走路

記者關韶文／台北報導

羅宏正推出個人首張EP《撐傘》，12日在西門紅樓舉辦「撐傘專車啟動見面會」，一早下雨但粉絲就排隊排到中華路上還拐個彎，宏正首唱《撐傘》，答謝歌迷的紅傘應援，宏正媽媽神秘到場支持，讓宏正流下感動的淚，沒想到綜藝感十足的他，在訪問時意外歪樓。

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅宏正推行個人首張EP。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

宏正今在「撐傘專車限定版」前搭台會粉絲，媽媽驚喜現身前，被主持人介紹是「骨灰級」粉絲，宏正當時很納悶，心想會是第一代SpeXial團員嗎？結果看到羅媽媽撐紅傘現身，他整個不可置信，下一秒抱著媽媽痛哭，被記者問說為何要背對粉絲哭，宏正說就是不想被媒體拍到，文字記者們馬上出示他抱媽媽哭影片、照片，並大笑說：「我們早就上車了，你背對粉絲，但剛好正對我們！」

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼媽媽驚喜登場，宏正大哭。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

媒體皆獵取到宏正真情流露的絕佳角度，讓他自己也哈哈大笑。宏正大讚媽媽的牛肉麵，還大方邀請記者們有機會一定要到他家嚐嚐。他並感動回憶去年腳粉碎性骨折，住院期間媽媽堅持要每天為他送熱湯熱飯，今再吃到屬於媽媽的味道，哽咽地說：「吃到了最脆弱時吃到的味道。」話峰一轉，現場媒體向他解釋「山藥雞湯」是最天然的壯陽聖品，他笑說：「我不知道啦，現在我還不需要，以後如果需要我會記得喝。」

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅宏正舉辦「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅宏正「撐傘專車」啟動見面會。（圖／記者張一中攝）

媒體還虧他喝了雞湯待會起身會不會需要「彎腰」？宏正居然還配合玩笑演出，結束訪問時駝著背起身，親和力逗得大家樂不可支，甚至還被讚，演成這樣應該尺寸驚人！

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