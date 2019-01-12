ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光

記者關韶文／台北報導

陳綺貞三場瞬間秒殺完售的20周年演唱會《漫漫長夜》，第二場依舊吸引一萬名歌迷朝聖，她特別化身「空姐」錄製一段VCR，詳細解說演唱會的內容，俏皮可愛模樣引起全場驚呼，眼尖樂迷還發現，這是向她17年前「吉他手」演唱會的造型致敬。

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳綺貞小巨蛋開唱。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

延續第一日「黑白派對」精神，演唱會開場同樣營造一股神秘感，陳綺貞穿上銀色低胸禮服，揹起20周年全新吉他「白色蜂鳥」登場，帶來《每天都是一種新的練習》、《會不會》開場，隨即又以《Self》、《太陽》等搖滾歌曲震撼全場觀眾，也帶來《傷害》、《小船》、《殘缺的彩虹》、《沙發海》等新歌，還自彈自唱《雨水一盒》，開場就一連10首歌曲讓全場歌迷聽得如癡如醉，經過昨天第一場有許多歌迷留言說：「陳綺貞重新定義了小巨蛋。」

▲▼陳綺貞。（圖／添翼提供）

▲▼陳綺貞穿上空姐服，和17年模樣完全沒差。（圖／添翼提供） 

▲▼陳綺貞。（圖／添翼提供）
 
陳綺貞下台換上第二套衣服，盡情在場內走動奔跑，接著演唱新歌《華生》則播放過去演唱會的各種精彩畫面，從《太陽》到《夏季練習曲》以及《時間的歌》，每一場珍貴的記憶，都讓歌迷走進時光隧道。陳綺貞演唱過程中不停用眼神跟樂迷示愛，還大方把麥克方遞給下方，超會撩粉的女神暖心行徑，再次引起全場高潮。

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲陳綺貞繞場演唱，和歌迷互動熱烈。（圖／記者張一中攝）
 
回到舞台中央，陳綺貞繼續帶來屬於她的迷幻搖滾色彩，無論是探討生命起源的《腐朽》，還是封閉自我內心世界《Sentimental Kills》，又或是經典搖滾主打《躺在你的衣櫃》，一連三首強而有力的歌曲，隨著舞台巨型LED螢幕上下移動，加上燈光視覺投射，完整剖析陳綺貞20年來的內心獨白。中場休息前夕，現場特別播放一支VCR，陳綺貞穿上空服員制服、綁起包頭，化身空姐驚喜現身，詳細解說演唱會的流程跟內容，這段影片正是復刻她2003年舉辦「吉他手」演唱會的其中一段造型，俏皮逗趣模樣，也歌迷力讚「凍齡」，絲毫沒有太多變化。
  
四度站上台北小巨蛋的陳綺貞，挑戰許多紀錄，不僅在硬體上使用多達4000多片LED螢幕，還出動重達12噸的油壓機進場，只為了呈現滿氣勢的3D立體視覺影像，突破台灣演唱會使用LED螢幕最多的紀錄，另外為了配合開場的「黑色風格」就連現場舞台燈架也一併塗黑，讓整體視覺達到一致效果。

推薦閱讀

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

獨家／陳漢典私約侯佩岑簡訊曝光！　「一顆愛心」藏驚喜

大陸男團選秀內幕曝光！　「訓練到腳受傷」音訊全無

A-Lin拒唱《比悲傷》主題曲！　超吃味「真實原因」曝光

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

五月天怪獸嗆聲阿信IG！　拿證據「一句話電爆」全場笑瘋

男團英承晞連勾2任「網紅女友」　出面回應兩人關係！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

Apple親弟弟是《棒棒堂》的他！　消失N年暴增10公斤變這樣

孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳綺貞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／他先刺殺燦烈！《阿爾罕》成殺人遊戲　跟朴信惠有關
  2. 尼克要她「閉眼走到衣櫃前」　Ashly一開門「看到生日驚喜」感動尖叫！
  3. 陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光
  4. 小彬彬失婚2次「還是想交女友」　兒小小彬吐槽：等我出家吧
  5. 侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台
  6. 婚宴4hr內趕場Wanna One演唱會可能嗎？原PO列兩大問題崩潰了
  7. 霸道總裁禾浩辰貼臉狂撩　安心亞招認：有點動心了
  8. 周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓
  9. 一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象
  10. 艾米舒默黃腔超over！上床前狂吃OOO　色情簡訊勾一夜情對象

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366