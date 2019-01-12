陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光

記者關韶文／台北報導

陳綺貞三場瞬間秒殺完售的20周年演唱會《漫漫長夜》，第二場依舊吸引一萬名歌迷朝聖，她特別化身「空姐」錄製一段VCR，詳細解說演唱會的內容，俏皮可愛模樣引起全場驚呼，眼尖樂迷還發現，這是向她17年前「吉他手」演唱會的造型致敬。

▲▼陳綺貞小巨蛋開唱。（圖／記者張一中攝）

延續第一日「黑白派對」精神，演唱會開場同樣營造一股神秘感，陳綺貞穿上銀色低胸禮服，揹起20周年全新吉他「白色蜂鳥」登場，帶來《每天都是一種新的練習》、《會不會》開場，隨即又以《Self》、《太陽》等搖滾歌曲震撼全場觀眾，也帶來《傷害》、《小船》、《殘缺的彩虹》、《沙發海》等新歌，還自彈自唱《雨水一盒》，開場就一連10首歌曲讓全場歌迷聽得如癡如醉，經過昨天第一場有許多歌迷留言說：「陳綺貞重新定義了小巨蛋。」

▲▼陳綺貞穿上空姐服，和17年模樣完全沒差。（圖／添翼提供）





陳綺貞下台換上第二套衣服，盡情在場內走動奔跑，接著演唱新歌《華生》則播放過去演唱會的各種精彩畫面，從《太陽》到《夏季練習曲》以及《時間的歌》，每一場珍貴的記憶，都讓歌迷走進時光隧道。陳綺貞演唱過程中不停用眼神跟樂迷示愛，還大方把麥克方遞給下方，超會撩粉的女神暖心行徑，再次引起全場高潮。

▲陳綺貞繞場演唱，和歌迷互動熱烈。（圖／記者張一中攝）



回到舞台中央，陳綺貞繼續帶來屬於她的迷幻搖滾色彩，無論是探討生命起源的《腐朽》，還是封閉自我內心世界《Sentimental Kills》，又或是經典搖滾主打《躺在你的衣櫃》，一連三首強而有力的歌曲，隨著舞台巨型LED螢幕上下移動，加上燈光視覺投射，完整剖析陳綺貞20年來的內心獨白。中場休息前夕，現場特別播放一支VCR，陳綺貞穿上空服員制服、綁起包頭，化身空姐驚喜現身，詳細解說演唱會的流程跟內容，這段影片正是復刻她2003年舉辦「吉他手」演唱會的其中一段造型，俏皮逗趣模樣，也歌迷力讚「凍齡」，絲毫沒有太多變化。



四度站上台北小巨蛋的陳綺貞，挑戰許多紀錄，不僅在硬體上使用多達4000多片LED螢幕，還出動重達12噸的油壓機進場，只為了呈現滿氣勢的3D立體視覺影像，突破台灣演唱會使用LED螢幕最多的紀錄，另外為了配合開場的「黑色風格」就連現場舞台燈架也一併塗黑，讓整體視覺達到一致效果。