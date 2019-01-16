全韓國都在比手指愛心　孔曉振聽完「囧臉搖手」秒拒絕

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星孔曉振不僅演技精湛，絕佳的身材比例和時尚感更讓她成為「韓劇女王」。她日前在Instagram發出一張表情微妙照片，並寫下註解「有人請我比手指愛心時，我露出了上面的表情。還不如比個V呢，我不是會比手指愛心的那種人。」引起熱議。

▲孔曉振拒絕比手指愛心。（圖／翻攝自IG）

交叉兩隻手指頭的「韓式手指愛心」成為拍照手勢風潮，卻也不是人人都能輕易的比出這樣的POSE。孔曉振就直接發出照片，表示自己過不去那道坎，這也引起網友討論笑說：「原來也有韓國人不能接受。」更有人翻出孔曉振在釜山影展時與南韓總統文在寅的合照，發現照片中所有人都比了手指愛心，除了孔曉振以外。

▲孔曉振拒絕比手指愛心。（圖／翻攝自韓網）

不過也有人認為，這樣的發言在嘲諷曾比出手指愛心的藝人，如今孔曉振已經把這篇貼文刪除，但還是不少粉絲喜歡她這般的真性情。孔曉振日前也突發奇想，在「電視購物頻道」親自叫賣主演新片《鎖命危機》預售票，破天荒成為「韓星打片第一人」超乎想像的宣傳奇招果然奏效，吸引將近160萬南韓民眾入場觀賞，成為她從影至今最賣座的電影。《鎖命危機》18日在台上映。

▲孔曉振的取向或許是「頭頂愛心」。（圖／翻攝自IG）