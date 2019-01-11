Highlight龍俊亨「深夜直播」崩潰爆哭　痛喊：我的心生病了⋯

記者蕭采薇／綜合報導

南韓5人男團Highlight（前身為BEAST）是KPOP二代男團代表，今年邁入出道第10年，團員們也將在這兩年陸續入伍服兵役。成員龍俊亨11日深夜3點（韓國時間）在IG直播，口氣帶有醉意，爆哭喊道：「好痛、真的很痛。」更透露：「我的心生病了⋯」讓粉絲相當心疼。

▲Highlight龍俊亨深夜直播爆哭。（圖／翻攝自龍俊亨IG）



龍俊亨在深夜開直播，一點進去卻看到他素顏，掛著極深的黑眼圈，崩潰落淚的畫面。他口氣帶有醉意，似乎是在喝了酒的情況下開始直播。面容憔悴的龍俊亨，對著鏡頭哭訴：「今天發生了很不好的事，不是什麼需要擔心的事，但我的心生病了，所以非常的不好。」

▲Highlight龍俊亨深夜直播爆哭，神情憔悴。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

他流著淚說，連說多次：「好痛、真的很痛。」、「我真的要瘋了。」龍俊亨更說道：「已經連續三天都到早上六、七點才睡著，因為沒吃藥，我根本就睡不著。」不過在發洩過後，龍俊亨後來表情就緩和許多，更發現似乎嚇到了粉絲，連忙對著鏡頭道歉，直播結束前更送了粉絲一個笑容，要大家不要擔心。

▲龍俊亨哭過之後表情和緩許多，最後更笑著要粉絲別擔心。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

雖然是在深夜時間直播，但仍聚集了7000多人同時上線觀看，心疼留下「藝人真的壓力好大。」、「辛苦了，想哭一哭發洩情緒也沒有關係的。」等話語，不斷給龍俊亨鼓勵和支持。

▲ 繼隊長斗俊（左二）後，Highlight成員們也將陸續入伍服役。（圖／翻攝自MBC）