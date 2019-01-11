防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大勢團體防彈少年團雖出身小公司，但他們憑藉自身努力和音樂實力，竄起紅到國際。他們原本是所屬經紀公司BIGHIT娛樂旗下唯一的偶像團體，不過「只聞樓梯響」的師弟團，終於在10日揭開面紗，尤其「團名長度」更成為一大亮點。

▲防彈少年團終於不是公司裡唯一的偶像團體。（圖／翻攝自推特）

BIGHIT娛樂在韓國時間11日0時0分，正式公開防彈少年團的師弟的第一波消息，人數尚未確定，但團名取作TOMORROW X TOGETHER（X念By，簡稱TXT），韓文團名寫法則為「투모로우바이투게더」，讓不少人看了傻眼說道：「這麼長的團名真的第一次看到！」、「不會唸到舌頭打結嗎？」

▲防彈少年團師弟「TOMORROW X TOGETHER」（簡稱TXT），首位成員YEONJUN。（圖／翻攝自官網）

英文團名的簡稱為TXT，也是「文字檔」的意思，也被開玩笑稱：「下一次出新團要叫PDF嗎？」、「粉絲名稱或許是TAT？」而防彈少年團當時出道時，團名也引起討論，算是延續其公司一貫風格。

▲「TOMORROW X TOGETHER」（簡稱TXT），首位成員YEONJUN。（圖／翻攝自官網）

首位公佈的成員名稱為YEONJUN，是個單眼皮小帥哥，高顏值已經擄獲不少姐姐們的心，介紹影片最後出現的摩斯密碼，被解讀出含義為「DREAMING」，也讓人笑說：「果然沿襲到防彈處處是套路的風格」。身為防彈少年團的師弟，TXT還沒正式出道就成為話題，但壓力之大也可以而知。