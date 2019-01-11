ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大勢團體防彈少年團雖出身小公司，但他們憑藉自身努力和音樂實力，竄起紅到國際。他們原本是所屬經紀公司BIGHIT娛樂旗下唯一的偶像團體，不過「只聞樓梯響」的師弟團，終於在10日揭開面紗，尤其「團名長度」更成為一大亮點。

▲▼《SBS歌謠大戰》收視率出爐，最高收視瞬間落在防彈少年團。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團終於不是公司裡唯一的偶像團體。（圖／翻攝自推特）

BIGHIT娛樂在韓國時間11日0時0分，正式公開防彈少年團的師弟的第一波消息，人數尚未確定，但團名取作TOMORROW X TOGETHER（X念By，簡稱TXT），韓文團名寫法則為「투모로우바이투게더」，讓不少人看了傻眼說道：「這麼長的團名真的第一次看到！」、「不會唸到舌頭打結嗎？」

▲▼防彈少年團師弟團名取作TOMORROW X TOGETHER，簡稱TXT。（圖／翻攝自官網）

▲防彈少年團師弟「TOMORROW X TOGETHER」（簡稱TXT），首位成員YEONJUN。（圖／翻攝自官網）

英文團名的簡稱為TXT，也是「文字檔」的意思，也被開玩笑稱：「下一次出新團要叫PDF嗎？」、「粉絲名稱或許是TAT？」而防彈少年團當時出道時，團名也引起討論，算是延續其公司一貫風格。

▲▼防彈少年團師弟團名取作TOMORROW X TOGETHER，簡稱TXT。（圖／翻攝自官網）

▲「TOMORROW X TOGETHER」（簡稱TXT），首位成員YEONJUN。（圖／翻攝自官網）

首位公佈的成員名稱為YEONJUN，是個單眼皮小帥哥，高顏值已經擄獲不少姐姐們的心，介紹影片最後出現的摩斯密碼，被解讀出含義為「DREAMING」，也讓人笑說：「果然沿襲到防彈處處是套路的風格」。身為防彈少年團的師弟，TXT還沒正式出道就成為話題，但壓力之大也可以而知。

潘瑋柏被爆空姐女友懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

推薦閱讀

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

賴冠霖同門「台灣女孩」舒華爆赴陸發展　官方微博「個人照」公開

海賺6100萬！全團拿最多　Wanna One合約到期「他決定留下」　

野生子瑜現身台南咖啡店　他上前「近距離自拍」：太正了此生無憾！

全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

《康熙》最帥消防員柏翰離職！　拍「剪短髮影片」粉絲暴動了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

Janet比基尼「跪地吞沙」！　神還原無人島撿堅果PTT激推：超有誠意

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, TXT, TOMORROW X TOGETHER

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開
  2. 《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相
  3. Janet比基尼「跪地吞沙」！　神還原無人島撿堅果PTT激推：超有誠意
  4. 《康熙》最帥消防員柏翰離職！　拍「剪短髮影片」粉絲暴動了
  5. 任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你
  6. 五月天的他掏錢包場《大象席地而坐》　這3所大學生超幸福
  7. TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以
  8. 獨家／張彬彬和女神拍完《花不棄》　林依晨噴笑：他覺得我是諧星！
  9. 雷／《男朋友》朴寶劍床上哄睡覺！　「最後一幕」虐心倒數
  10. 網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366