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防彈「開麥唱跳10分鐘」直接領大賞　柾國臉蒼白累垮倒在台上

記者蕭采薇／綜合報導

第28屆首爾歌謠大賞15日在首爾高尺天空巨蛋登場，最終大賞頒發給防彈少年團（BTS）。不過他們在領獎前才剛結束10多分鐘的開全麥現場唱跳演出，成員們領獎時不但滿頭大汗，一向健壯的「黃金忙內」柾國更是少見的直接在舞台倒下。

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自KBS）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」由防彈少年團奪下大賞。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團今年是第二度獲得「首爾歌謠大賞」的大賞殊榮，隊長RM表示：「真的想謝謝全世界所有的A.R.M.Y們。雖然不知道大家會不會相信，但是我們防彈少年團也是大家的粉絲。各位不管以什麼方式，傳達給我們的那些故事、能量、聲音，都成為我們作曲的靈感，成為我們舞台的能量來源。」

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自KBS）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」由防彈少年團奪下大賞。（圖／翻攝自推特）

曾說過自己是崇拜RM才進入經紀公司的柾國則接著說：「如果沒有南俊哥（RM本名）的話，我現在可能就不是BTS了，很想感謝他。」、「這一切如果沒有大家的話，我們是不會這麼幸福的，也可能一生都不會經歷某些事情，謝謝大家讓我擁抱這麼幸福的人生。」

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自KBS）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」由防彈少年團奪下大賞，柾國在台上看起來非常疲憊。（圖／翻攝自KBS）

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自KBS）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」由防彈少年團奪下大賞，柾國在台上看起來非常疲憊。（圖／翻攝自KBS）

不過柾國在領獎時，臉色看起來就異常疲累，低著頭身體不斷晃動。後來從現場粉絲拍攝的畫面中，才發現柾國撐著演出到最後一秒，之後才神情痛苦的倒下。以及拍攝最後團體照時，柾國一起身更是直接踉蹌跌倒，甚至在也被拍下在舞台邊虛弱的扶著樓梯休息的畫面，令粉絲相當心疼。

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自推特）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」柾國演出後倒在台上。（圖／翻攝自推特）

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自推特）▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自推特）

▲「第28屆首爾歌謠大賞」柾國體力不支倒下。（圖／翻攝自推特）

柾國平常體力極好，被稱作「沒什麼做不到的黃金忙內」，先前在演唱會紀錄片中，也出現幾乎虛脫的鏡頭。畫面中柾國撐著身體在舞台完美演出後，到了後台卻是痛苦地癱坐著，不僅讓成員J-Hope緊張的說：「柾國看起來非常不好，他從來沒有這樣過。」隊長RM也衝上前喊道：「你放輕鬆，不要用力過度。」這段花絮也讓隊長RM嘆道：「柾國也是人啊⋯」

▲▼防彈少年團《BTS: Burn the Stage》，公開柾國在演唱會後台倒下的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲防彈少年團《BTS: Burn the Stage》紀錄片中，公開柾國在演唱會後台倒下的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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