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酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa有著洋娃娃般外貌，加上個性活潑大方，以及超強舞蹈實力圈粉無數，還超越了少女時代隊長太妍，成為Instagram追蹤人數最多的南韓女星。不過她的外國人身份卻被部分網友攻擊，更有人臭嘴：「她就是從泰國來賺的！」對此成員Jennie也霸氣做出回應。

LISA變追蹤人數最多的韓女星。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK泰國籍成員Lisa是IG追蹤人數最多的南韓女星。（圖／翻攝自Lisa IG）

Lisa在Instagram追蹤人數短短7個月就突破1300萬人，高人氣可見一斑。不過美貌和實力兼具的她，近來卻被南韓網友攻擊，謾罵內容更是充滿種族歧視，像是「她上妝看起來像俄羅斯娃娃，案卸妝後就是一般泰國女人。」、「呵呵，韓國的化妝術真是太神奇了。」、「誰在乎她？她就是從泰國來賺錢的，根本不應該在這裡出現。」粉絲為保護Lisa，也發起串聯讓「RespectLisa」話題登上推特熱門趨勢

LISA變追蹤人數最多的韓女星。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員感情非常好。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

日前BLACKPINK在Lisa的故鄉泰國曼谷舉辦演唱會，成員們似乎也看到了近來的惡意評論，成員Jennie在台上表示：「Lisa是一個強大、健康、積極向上的女孩，我想在Lisa的家鄉告訴每一位：她，由我們來守護！」霸氣宣言感動許多粉絲。

LISA變追蹤人數最多的韓女星。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員感情非常好。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

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