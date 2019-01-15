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ERIC「超商賣的炸醬泡麵」煮出餐廳風味　最優化食譜內藏粉絲的愛

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「最長壽男子團體」神話隊長Eric（本名：文晸赫）近來開設個人YouTube頻道「aguTV eric」，對廚藝有興趣的他，已發布的兩支影片都是分享自己的獨門食譜，在最新一支影片中，更介紹如何用市售的韓式炸醬泡麵，做出和餐廳一般的風味。

▲▼ERIC做韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲ERIC用泡麵做出像餐廳賣的韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

Eric發布影片「最優化炸醬麵秘方」，使用一般超商、超市都買得到的韓式炸醬麵泡麵，並加入自己的獨門秘方。Eric不使用泡麵內附的炸醬調味包，而是將裡頭內附的橄欖油取出，和食用油以一比一的比例，放入四分之一的洋蔥拌炒。

▲▼ERIC做韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲ERIC用泡麵做出像餐廳賣的韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

接著加入製作韓式炸醬麵的「底醬」春醬，以及拉麵調料包裡的「顆粒包」一起拌炒，直到洋蔥變成透明後，再放入麵條和已經在一旁煮沸的過濾水，把原先炒好的醬料與水融合，慢慢的把滋味煮進麵條裡。最後加入另外四分之一的洋蔥，大約再拌炒約30到40秒即可起鍋。

▲▼ERIC做韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲ERIC用的中式菜刀是粉絲送的禮物。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

雖然是用一般市售的泡麵做成，但經過簡單加工，就成了有如在餐廳內聽到的美味韓式炸醬麵，也是Eric口中的「最優化炸醬麵秘方」。此外為配合主題，Eric還穿上在錄製節目《一日三餐》時收到的繡有自己名字的廚師服裝，以及粉絲贈送刻有他漢字姓名「文晸赫」的中式廚刀，拍片之餘同時也認證了粉絲的禮物。

▲▼ERIC做韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲ERIC用泡麵做出像餐廳賣的韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲▼ERIC做韓式炸醬麵。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

▲ERIC大口品嚐韓式炸醬麵成品，露出幸福表情。（圖／翻攝自YouTube／aguTV eric）

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神話, SHINHWA, ERIC, 文晸赫

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