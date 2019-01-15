私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）近日在日本名古屋舉辦演唱會，返回南韓時被目擊有粉絲不畏寒冷，身穿超短熱褲不斷試圖靠近，希望能獲得團員關注，私生飯有如跟蹤般的恐怖行徑引起撻伐，經紀公司BIGHIT娛樂也在官咖公開「跟機黑名單」。其實防彈少年團被私生飯問題困擾已久，連成員SUGA都氣到拿起手機反拍。

▲防彈少年團被私生飯跟蹤的問題相當嚴重。（圖／翻攝自IG）

BTS官方硬起來在官咖直接公開「跟機黑名單」，其中更不乏知名粉絲站的站長，在粉絲圈引起軒然大波。部分私生飯還把拍到的影片分享在IG和推特，有粉絲在機場緊跟著V，還寫道：「身上味道好香，人好高，連抓頭髮都帥。」不過畫面中的V眼神則對於粉絲突然靠近感到驚嚇。

▲防彈少年團被私生飯跟蹤緊貼，V在機場露出驚恐眼神。（圖／翻攝自IG）

更有粉絲拍下SUGA的背影，寫道：「好可愛喔，我一直摸他，他就一直往前走。」成員SUGA這回在名古屋更是氣到直接拿出手機反拍，卻也無法阻止私生飯的誇張行為，對方還開心留下：「下次福岡見喔。」行徑和心態令人傻眼。

▲私生飯跟在SUGA身後，出手摸他還說「好可愛」、「我的愛」。（圖／翻攝自推特、IG）

▲SUGA氣到反拍私生飯。（圖／翻攝自IG）

而從被挖出的私生飯拍攝的影像看來，不只在機場，還包括私下個人行程，更看出他們被跟蹤已經有段時間。就連成員柾國私下到日本旅行，航班都被私生飯掌握，更在頭等艙被偷拍，拍攝者還大言不慚表示要出售成員搭乘的航班資訊。

▲柾國的私人行程也被私生飯跟上飛機偷拍，甚至航班還被販售。（圖／翻攝自IG）

雖然防彈少年團現在海外行程搭乘私人飛機的機會越來越多，但私生飯跟蹤、跟車的問題還是相當嚴重，且從文字看來毫無悔意和覺得不妥之處，也讓粉絲們心疼地說：「為什麼私生飯都能靠這麼近，拜託幫他們多增加一些保鑣吧！」