零下2度！女團成員「薄紗透肉色內褲」　Red Velvet也被冷到傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

第28屆首爾歌謠大賞15日在首爾高尺天空巨蛋舉行，由權赫秀、女團CAMILA成員Choim搭擋擔任紅毯主持人，在零下2度的低溫中Choim穿著透明洋裝，露出內裡的高杈肉胎，連走上紅毯的藝人們都忍不住為她取暖。

▲首爾歌謠大賞紅毯，Red Velvet被冷到表情扭曲。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞紅毯，Momoland妍雨為主持人Choim取暖。（圖／翻攝自bbangyatv）

女團Red Velvet全員穿著小洋裝，走上紅毯舞台時正好吹來一陣風，冷得她們直發抖，Joy更忍不住往成員Yeri靠緊。女團Momoland成員JooE也是抖到牙齒打顫，連雙下巴都擠了出來。而看到一旁等於只穿了薄紗的女主持人，連成員妍雨都忍不住摸了摸她的手臂為其取暖。

▲Red Velvet看到主持人服裝也嚇壞。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲JooE冷到擠出雙下巴。（圖／翻攝自bbangyatv）

典禮主持人申東燁、金所炫和金希澈一起走紅毯，金所炫也僅穿了平口洋裝露出肩膀，申東燁和金希澈立刻脫下自己的外套披到金所炫身上，甫新婚的女星克拉拉Clara更是講話到一半時流鼻水。也因為天氣太冷，包括主持人在內，都凍到不斷發出「嘶～」、「真的好冷」等嘆息聲。

▲首爾歌謠大賞紅毯，申東燁和金希澈把外套脫給金所炫。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞紅毯，克拉拉冷到流鼻水。（圖／翻攝自bbangyatv）