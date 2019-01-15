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Wanna One最後一次走紅毯　隔「一塊看板」喊粉絲：Wannable！

記者蕭采薇／綜合報導

第28屆首爾歌謠大賞15日在首爾高尺天空巨蛋登場，紅毯在首爾零下2度的室外舉行，當天也是限定男團Wanna One最後一次公開活動，也是最後一次走上紅毯。成員們聽到粉絲在背板後的尖叫聲，也大聲呼喊「Wannable！」回應。

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞是Wanna One最後一個非售票的公開活動。（圖／翻攝自bbangyatv）

Wanna One的11名成員全數到場，他們將於24日到27日的最終演唱會後解散，等於是最後一次在非售票的場合公開現身。雖然紅毯現場粉絲並沒有辦法入內，但仍聚集很多歌迷到現場，在鏡頭拍不到的背板後為Wanna One尖叫。

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞Wanna One裴珍映發言時，一旁的姜丹尼爾在旁提醒。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞Wanna One裴珍映呼喊粉絲。（圖／翻攝自bbangyatv）

Wanna One隊長尹智聖表示，這一年過得很幸福，未來各成員們也會不負大家的喜愛繼續努力。成員裴珍映發言時，一旁的姜丹尼爾在他耳旁說悄悄話，提醒他感謝在寒風中守候的到場媒體，而裴珍映也對著背板後呼喊「Wannable！」並比出愛心，引起更大的尖叫聲。

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞Wanna One隊長尹智聖。（圖／翻攝自bbangyatv）

防彈少年團（BTS）全員帶著新髮色壓軸現身，他們同樣被低溫冷得發抖，成員V在看到主持人Choim穿著透明洋裝後說道：「謝謝在寒風中幫我們拍照的媒體朋友們，還有主持人真的辛苦了，在這麼冷的天氣裡。」讓對方感動表示：「不愧是防彈少年團。」

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞防彈少年團冷到鼻頭發紅，左起V、SUGA。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞防彈少年團冷到發抖，左起JIN、柾國、RM。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲▼首爾歌謠大賞—Wanna One、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

▲首爾歌謠大賞防彈少年團。（圖／翻攝自bbangyatv）

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