Wanna One最後公開演出！唱到紅眼眶　「11句約定」逼哭粉絲

記者蕭采薇／綜合報導

第28屆首爾歌謠大賞15日在首爾高尺天空巨蛋登場，當天也是限定男團Wanna One最後一次公開活動。他們演唱了慢板的《約定》送給粉絲，並約定「我們會再見面」，成員們都唱到紅了眼眶。

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）

Wanna One的11名成員全數到場，他們將於24日到27日的最終演唱會後解散，等於是最後一次在非售票的場合公開現身。他們演唱慢板《約定》和《想要擁有》兩首歌曲，傳達對粉絲的感謝心情。

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）

成員們更一一接續，說出心中的話：「我向你約定，我不會忘記，那個讓我重生的你。因為我是想讓你以此為榮的人，我會努力做得更好。我向你約定，我不會放棄，成為我的光芒的你，和不會忘記春天裡的我們。」他們當晚也拿下本賞和Fandom School賞等獎項。

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）

Wanna One當天也是最後一次走上紅毯，隊長尹智聖表示，這一年過得很幸福，未來各成員們也會不負大家的喜愛繼續努力。成員裴珍映發言時，一旁的姜丹尼爾在他耳旁說悄悄話，提醒他感謝在寒風中守候的到場媒體，而裴珍映也對著背板後呼喊「Wannable！」並比出愛心，引起更大的尖叫聲。

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）

▲第28屆首爾歌謠大賞，Wanna One最後一次公開演出。（圖／翻攝自KBS）