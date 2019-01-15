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BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

記者蕭采薇／綜合報導

KPOP風潮席捲全球，不少粉絲都是在YouTube聽自己偶像的歌曲，也讓「MV點擊數」成為歌手走紅與否的指標數之一。南韓女團BLACKPINK歌曲《DDU-DU DDU-DU》才剛宣布點擊數破6億，官方MV卻突然在15日傍晚遭到下架，讓粉絲傻眼又生氣。

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▲BLACKPINK「六億點擊」的歌曲《DDU-DU DDU-DU》官方MV被下架。（圖／live nation taiwan提供）

不只歌曲《DDU-DU DDU-DU》，成員Jennie的個人歌曲《SOLO》MV也被刪除，中招的還包括同樣破億的TWICE《YES or YES》 MV，以及防彈少年團成員V的「15小時就突破千萬點擊」紀錄的個人Intro曲《Singularity》。

▲▼BLACKPINK歌曲《DOU DOU DOU》被YouTube下架。（圖／翻攝自YouTube）

▲BLACKPINK「六億點擊」的歌曲《DDU-DU DDU-DU》官方MV被下架。（圖／翻攝自YouTube）

據悉，這幾支MV都是被同一個組織「Aiplex Software Private Limited」提出侵權申請，因而被YouTube下架。但弔詭的是，明明各家歌手的官方才是真的擁有歌曲版權的人，卻能輕易被檢舉下架，也令人匪夷所思。有網友表示，該公司這般手法已不是第一次，網路上也有不少自救方法。目前各個影片都陸續成功被救回，點擊數也依然存在。

▲TWICE。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE《YES or YES》MV被下架。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲防彈《LOVE YOURSELF 轉 Tear》V（金泰亨）演唱《Singularity》預告。（圖／翻攝自YouTube ibighit）

▲防彈少年團成員V的Solo曲《Singularity》也一度被刪，目前已救回。（圖／翻攝自YouTube ibighit）

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關鍵字

BLACKPINK, TWICE, 防彈少年團, BTS

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