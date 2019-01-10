TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團TWICE在各地都受到歡迎，行程滿檔的她們不管是出席活動或是出發海外，身邊都需要有保鑣的保護。由於是女子團體，公司也特別聘請女性保鑣，近來一組TWICE女保鏢的動圖在粉絲圈瘋傳，帥氣模樣讓粉絲都大喊：「被掰彎了！我可以！」

▲TWICE女保鏢上前為娜璉托住簽名紙。（圖／翻攝自韓網）

TWICE女保鏢們清一色都是高窕身材，執勤時會綁起俐落的馬尾。其中一名皮膚白皙但長相英氣的保鑣，曾穿上西裝陪著藝人走上紅毯。當成員娜璉為粉絲簽名時，她從一旁立刻用手托住簽名紙。

▲TWICE女保鏢上前為扶住差點跌倒的MOMO，還露出寵溺微笑。（圖／翻攝自韓網）

此外她也多次在機場為TWICE成員們阻擋過於靠近的粉絲和媒體，有次成員MOMO差點跌跤，她馬上從後頭衝上前扶了一把，MOMO向她道謝後，女保鏢也露出微笑說道：「小心。」而對於過度接近多賢的粉絲，更是眼明手快的一把推開。

▲TWICE女保鏢衝出保護多賢。（圖／翻攝自韓網）

女保鏢霸氣又體貼的動圖進來在粉絲圈瘋傳，不到一天已經有上萬次轉發，且多是女網友留言，紛紛告白表示：「我感覺自己要被掰彎了！」、「她我可以！」而先前在TWICE成員自己出馬賣周邊的影片中，也有另一名女保鏢現身，當時就有不少粉絲表示：「只有我一直在看旁邊女保鑣很漂亮嗎？」

▲另一名TWICE女保鏢（右）也同樣引起討論。（圖／翻攝自YouTube TWICE）