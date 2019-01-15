孫安佐「圓胖弟→180cm壯男」　自揭黑歷史照…網：胖子都是潛力股

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，吸引了許多粉絲觀看，短短幾個月內就躍升為網路紅人。他平時也常透過社群網站，分享生活大小事，15日主動曬出一張自己過往的「黑歷史」照片，讓許多粉絲看了忍不住驚呼，「胖子都是潛力股！」

►更多孫安佐相關新聞請點此

▲孫安佐回台後迅速成為網路紅人。（圖／翻攝自孫安佐Instagram、YouTube）



孫安佐15日透過Instagram發文，曬出一張兒時舊照，同時在文中附註寫道，「我的黑歷史…。」畫面中，他頂著捲短髮，穿著綠色Polo衫，開心和一旁的孫鵬握手，看得出父子之間感情相當好。

更引人注意的是，小時候的孫安佐，曾經是個圓滾滾的小胖弟，對著鏡頭一笑，雙下巴也隨之溢出，與如今模樣相比，宛如變了一個人，身形明顯較為圓潤，當年肉嘟嘟的樣子，也再次映證了「每個胖子都是潛力股」。

▲孫安佐自揭黑歷史照。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）



畫面曝光後，不少粉絲也紛紛留言喊，「小時候胖不是胖啦」、「安佐雙下巴很Q欸」、「胖子都是潛力股」、「安佐嬰兒肥喔」、「好可愛喔」、「很可愛，根本童星」，在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲如今的孫安佐是180公分的肌肉壯男。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）