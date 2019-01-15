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肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因

記者劉宜庭／綜合報導

「肉圓惡爸」虐童事件，引發外界關注，前主播李娜亞聽聞此事後，也因此勾起過往回憶，女兒過去曾因為叫了一句「媽媽」，遭到暴力對待。如今，她看見肉圓家暴事件，她忍不住氣得在臉書發文痛訴，「我好憤怒！家暴的情節，不斷重演！」

▲女主播李娜亞痛訴愛女過去遭家暴的經過。（圖／翻攝自「爆料公社」、李娜亞臉書）

▲林男（左）為一顆肉圓家暴妻兒，李娜亞（右）看見新聞氣得發文：「我好憤怒！」（圖／翻攝自「爆料公社」、李娜亞臉書）

李娜亞15日在臉書發文，回憶遭家暴的惡夢，女兒當年僅出生2歲，也被施暴者連打50到60下，屁股也因此瘀青紅腫數日，然而對方爆打女兒的理由，只是因為女兒要找媽媽，「每回他暴怒的抓起女兒，就是一陣十下狂揍，大聲警告女兒不准叫媽媽！打完後，他刻意把女兒放在床上，女兒要爬向我，只輕聲叫了一聲媽媽，就又立刻被施暴者大力抓起，放在膝蓋上，又被狂揍十下屁股！」

「就這樣，女兒都只因為叫了一聲媽媽，就屢屢被施暴者大力抓起狂揍，來來回回，被打了不下五，六十下！一直打到小小的她，眼淚鼻涕流滿臉，不敢再叫媽媽，才不再被打！」至於為何媽媽不敢出面抵抗？李娜亞表示，因為只要她一出聲，就會更加惹火對方，孩子也會因此被打得更慘，「所以我揪著一顆快要死去的心！告訴自己，讓他發洩完就好了！打了好幾場，打了好幾年，才醒！」

▲女主播李娜亞痛訴愛女過去遭家暴的經過。（圖／翻攝自李娜亞臉書）

▲李娜亞痛訴愛女過去遭家暴的經過。（圖／翻攝自李娜亞臉書）

李娜亞坦言，女兒2歲時遭打的陰影，至今仍在她心中揮之不去，甚至憤恨難平，「兩歲的孩子，不找媽媽，找誰？」當年她深陷在家暴陰影之中，宛如快要窒息一般，每天都活得戰戰兢兢，有次她想要搜證，將錄音筆藏在枕頭下，錄下對方不堪入耳的髒話，不料最後仍被發現，「他害怕我留下證據，不但把錄音筆摔壞，還拿起碎片猛力破壞！」

這次的肉圓爸家暴事件掀起熱議，李娜亞感嘆，「今天的台灣，終於有這麼多正義之士，勇敢挺身為受暴的孩子發聲。謝謝你們！謝謝你們！謝謝你們！」如今，愛女賴在她的胸口，她心情平靜，也許下承諾，「走過狂風暴雨，媽媽不再懼怕，媽媽誓言，此生，我必以生命捍衛妳！」

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李娜亞, 肉圓沒加辣, 肉圓惡爸, 肉圓家暴, 家暴

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