小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

記者劉宜庭／綜合報導

小鬼（黃鴻升）加入《綜藝玩很大》後，事業迎來另一波高峰，但已經35歲的他，感情卻還是停擺狀態，感情世界備受外界關注。近來，他現身高鐵時，意外巧遇2名歌壇界女神，開心曬出一系列合照，其中一張擁抱畫面，卻讓大票粉絲暴動留言喊「太羨慕了！」

▲小鬼高鐵巧遇李千那、卓文萱。（圖／翻攝自小鬼Instagram）



小鬼12日晚間透過Instagram發文透露，當天搭高鐵時，在車站接連遇到李千那和卓文萱，並開心曬出合照寫道：「在高鐵站巧遇兩位人生中（重）要夥伴，豬年大家旺起來。」

引人注意的是，在李千那與小鬼的合照中，一見到男方，立刻撲上擁抱，並將臉趴在男方胸膛上，臉上掛滿開心笑容。搭車時，她也親手送上自己的簽名CD當禮物，上頭更暱稱對方「鬼鬼」，顯見雙方交情相當要好。

▲小鬼獲得李千那親筆簽名CD。（圖／翻攝自小鬼Instagram）

事實上，小鬼與李千那過去曾合作演出網劇《逃婚100次》，雙方在劇中有過不少激情戲，至今仍讓人印象深刻。如今雙方再度巧遇，擁抱畫面一曝光，也立刻引來大票網友紛紛暴動喊，「真羨慕」、「哦！！！抱女生！！！」、「為什麼撲倒在你懷裡」、「好幸福喔哈哈哈」、「豔福不淺」、「千那好可愛」，意外在網路上掀起一陣熱議。

▲小鬼與李千那拍過不少激情戲。（圖／資料照／滾石提供）