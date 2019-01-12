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一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象

記者劉宜庭／綜合報導

24歲英國男星哈利斯泰爾斯（Harry Styles）是夯團一世代（One Direction）成員，搖滾曲風、叛逆瀟灑形象，在全球擁有眾多鐵粉。沒想到，他近來驚爆跨國戀情，緋聞對象竟是日本混血女模水原希子！

▲一世代哈利、水原希子驚爆熱戀。（圖／翻攝自水原希子Instagram、哈利臉書）

▲水原希子與「一世代」成員哈利驚爆熱戀。（圖／翻攝自水原希子Instagram、哈利臉書）

據外媒《太陽報》報導，哈利2018年7月時，與維密天使可蜜樂（Camille Rowe）分手後，傳出與水原希子發展出異國戀情，該媒體直指，雙方是在他去日本工作時結緣認識，近幾個月以來，他更多次飛往日本，就是專程要去與女方見面。

雖然表面上，哈利與水原希子看似零交集，直到2018年10月時，就有粉絲察覺，2人突然互相關注起彼此的IG帳號，不僅如此，他過去也曾大方透露，很喜歡女方參與演出的《挪威的森林》，戀情似乎早洩蹤跡，然而雙方目前並未證實戀情傳聞。

▲一世代哈利、水原希子驚爆熱戀。（圖／翻攝自哈利Instagram）

▲一世代哈利、水原希子驚爆熱戀。（圖／翻攝自水原希子Instagram）

▲傳出哈利是在日本工作時與水原希子認識的。（圖／翻攝自哈利、水原希子Instagram）

事實上，2人過往情史各自精彩，哈利曾和小天后泰勒絲（TaylorSwift）交往過，雖然分手後雙方斷了聯絡，但他曾坦言，「她是所有感情中最重要的一段。」過去，他也多次與女模傳出戀情，包括卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、坎達爾珍納（Kendall Jenner）、莎拉珊帕歐（Sara Sampaio）等。

至於水原希子最廣為人知的，就是與南韓天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD、權志龍）的戀愛緋聞，雙方數次被拍到有親密互動，戀情傳了約6年，卻在2015年驚爆分手，男方隨後也在演唱會證實「單身ing」。同年，她被拍到與男星野村周平約會用餐、默認戀情，談了3年的姐弟戀，卻也在2018年10月被爆早分手，如今又傳出與哈利發展異地戀，再度掀起一陣熱議。

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關鍵字

水原希子, 哈利, 哈利斯泰爾斯, Harry Styles, 一世代, One Direction

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