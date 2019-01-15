小亨堡手做「小火車蛋糕」慶飛翔生日　藏驚人細節…網友全跪了！

記者劉宜庭／綜合報導

飛飛翔翔是陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）的寶貝雙胞胎兒子，他們15日開心迎來4歲生日，不但收到爸媽送的超大台玩具怪手，保母小亨堡更親手製作的小火車造型蛋糕，讓網友看了驚嘆連連、直呼實在是太厲害了！

▲飛飛翔翔在15日開心歡慶4歲生日。（圖／翻攝自小亨堡Instagram）

小亨堡15日透過IG發文，慶祝飛飛翔翔4歲生日，感性寫道：「四年前謝謝你們一起牽手到媽媽肚子裡，讓我跟你們一家人的緣份比山谷還要深，當時約面試、聯繫、錄取…這些畫面還歷歷在目！一轉眼四年了，我很幸運因為你們，我有現在的一切…阿姨很愛你們兩個，只希望你們相親相愛，平安健康快樂長大～生日快樂。」

當天，小亨堡送上親手製作的「湯瑪士小火車」造型蛋糕，上頭不但有3輛立體小火車，以及許多樹木、雲朵和軌道形狀點綴，上方代表飛飛和翔翔的2個人型玩偶。驚人的是，玩偶被刻畫地十分精細，不僅是輪廓、頭髮和衣服，就連拉鍊、比YA手飾都完美呈現，從這裡也不難看出，小亨堡為了飛翔兄弟倆的生日，下了許多心力。

▲小亨堡手做蛋糕超精細。（圖／翻攝自小亨堡Instagram）



雖然小亨堡透露，蛋糕不是只出自她一人之手，還有好友們特地排出幫忙，才能完成如此精美的蛋糕，不過她對飛飛翔翔的用心，眾人全都看在眼裡，不少網友驚嘆大讚，「好用心」、「超級超級棒的生日蛋糕」、「跪了，也太強了」、「你太棒了」、「好強，有阿姨真好」、「好有愛的保母阿姨」、「滿滿的愛」。

▲小亨堡在好友的幫忙之下，順利完成送給飛翔的生日蛋糕。（圖／翻攝自小亨堡Instagram）