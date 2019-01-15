劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

記者劉宜庭、林奕如／台北報導

劉至翰認了要離婚！他2014年與老婆Vivian結婚，前陣子因青光眼開刀時，太太也陪伴在旁，雖然看似感情穩定，沒想到近來被拍到與台大嫩妹密會，驚爆婚外情，他強調雙方只是車友，卻也坦言因為經商不順，與太太決定要離婚。

▲劉至翰認了與老婆決定離婚，這幾天就會去辦手續。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

針對此事，劉至翰經紀人向《ETtoday星光雲》回應：「已經協議離婚，這幾天要辦離婚手續。」至於被媒體拍到台大研究生張女，經紀人則說，「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」

據《蘋果日報》報導，劉至翰近來被拍到與一名台大研究生密會，甚至在女方家獨處約3個半小時，驚爆婚外情，傳出婚姻早就生變，甚至還有爆料者透露小三一直等要逼退正宮，讓身邊友人都看不下去。

事實上，劉至翰自童星出身，演出過多部經典本土劇，包括《牽手》、《天下父母心》、《世間情》等，是許多觀眾熟悉的面孔。至於感情方面，他有過兩段婚姻，2008年與女星林子萱結婚後，生下一名女兒，雙方最後與2011年離婚。經過3年時間，他才與Vivian再婚，沒想到維持5年的婚姻，最後仍宣告破局。

▲劉至翰1個月前才與Vivian放閃。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）



過去，劉至翰與Vivian在眾人面前，一直表現得感情穩定，2018年9月他罹患青光眼，住院動手術時，也曬出老婆在病床旁照顧的模樣，流露夫妻深情。一直到2018年12月，他也曾曬出小倆口一起騎腳踏車出遊時，摟肩緊靠著的甜蜜閃照，絲毫看不出來婚姻生變，如今坦承離婚的決定，也讓眾人驚訝不已。