ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

記者劉宜庭、林奕如／台北報導

劉至翰認了要離婚！他2014年與老婆Vivian結婚，前陣子因青光眼開刀時，太太也陪伴在旁，雖然看似感情穩定，沒想到近來被拍到與台大嫩妹密會，驚爆婚外情，他強調雙方只是車友，卻也坦言因為經商不順，與太太決定要離婚。

▲劉至翰認了「與老婆決定離婚」！。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

▲劉至翰認了與老婆決定離婚，這幾天就會去辦手續。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

針對此事，劉至翰經紀人向《ETtoday星光雲》回應：「已經協議離婚，這幾天要辦離婚手續。」至於被媒體拍到台大研究生張女，經紀人則說，「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」

據《蘋果日報》報導，劉至翰近來被拍到與一名台大研究生密會，甚至在女方家獨處約3個半小時，驚爆婚外情，傳出婚姻早就生變，甚至還有爆料者透露小三一直等要逼退正宮，讓身邊友人都看不下去。

事實上，劉至翰自童星出身，演出過多部經典本土劇，包括《牽手》、《天下父母心》、《世間情》等，是許多觀眾熟悉的面孔。至於感情方面，他有過兩段婚姻，2008年與女星林子萱結婚後，生下一名女兒，雙方最後與2011年離婚。經過3年時間，他才與Vivian再婚，沒想到維持5年的婚姻，最後仍宣告破局。

▲劉至翰認了「與老婆決定離婚」。（圖／翻攝劉至翰臉書）

▲劉至翰1個月前才與Vivian放閃。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

過去，劉至翰與Vivian在眾人面前，一直表現得感情穩定，2018年9月他罹患青光眼，住院動手術時，也曬出老婆在病床旁照顧的模樣，流露夫妻深情。一直到2018年12月，他也曾曬出小倆口一起騎腳踏車出遊時，摟肩緊靠著的甜蜜閃照，絲毫看不出來婚姻生變，如今坦承離婚的決定，也讓眾人驚訝不已。

高雄轎車左轉突「掉進大坑洞」　驚險瞬間曝光！網傻眼：太誇張

推薦閱讀

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因

一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

小亨堡手做「小火車蛋糕」慶飛翔生日　藏驚人細節…網友全跪了！

新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

馬思純暴肥「未P圖真面目」直播現形！　臉圓一圈…原因被讚爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉至翰, Vivian

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！
  2. 贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕
  3. 1個月前牽手參加公祭…劉至翰驚爆談離婚已半年
  4. 肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因
  5. 棉花糖女孩結婚了！　甜吻《小鬼大間諜》童星…婚禮畫面曝光
  6. 高盟傑爆出仲介藝人賣淫　氣發毒誓：出去被車撞死！
  7. 私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍
  8. 星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福
  9. 林隆璇26年公司將交棒！　24歲兒先當兵...退伍後學當老闆
  10. 劉至翰1個月前才放閃！　青光眼住院「老婆死守病床」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366