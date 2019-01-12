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新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

記者劉宜庭／綜合報導

日本超人氣動畫《名偵探柯南》近來推出特別篇《紅色修學旅行篇》，在12日播出的下集中，過去一直維持曖昧關係的新一與小蘭，不但首度親吻放閃，更重要的是，2人終於確定彼此關係，正式成為男女朋友啦！

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

《柯南》連載至今已經25年，「新蘭CP」卻遲遲處於曖昧關係，許多人都期待，雙方能夠有進一步的發展。先前，小蘭在倫敦原本已經心灰意冷，哭著對新一說：「是偵探的話，就應該好好推理我的心啊，笨蛋！」當時，新一抓住跑開的小蘭告白：「要正確推論出喜歡的女生的心理，真的很難。」雖然成功告白，但兩人一直沒有正式成為「男女朋友」，就在等小蘭的答案。

在12日播出的《紅色修學旅行篇》下集中，新一在清水寺追問小蘭，是否忘了他在倫敦時的告白？沒想到，小蘭下秒立刻拉住新一的領帶，上前親了對方的臉頰，害羞表示：「這就是我的回答。」這時，

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲小蘭主動親了新一的臉頰，用行動回應男方告白。（圖／翻攝自推特）

面對新一摸臉愣住，小蘭羞問：「這樣是不是不行啊？」新一立刻回，「當…當然不行了！」原來，他心中的OS是，「只親臉頰怎麼夠！」接著，他走近一步，將手放在小蘭肩膀，準備要回吻上，慢慢靠近之際，心跳也越來越快，正當所有人都以為要親下去時，他突然停下動作，「等等…是我在緊張，還是藥效要失效了？！」最後，他只好趁著藥效完全失效之前，藉故離開。

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲新一心中吶喊「只親臉頰當然不夠」想回吻小蘭。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲正要親下去時，新一藥效突然失效。（圖／翻攝自推特）

雖然沒有親上，讓不少粉絲失望不已，但事後小蘭傳簡訊問，「我們現在算是在交往了吧？」新一立刻回傳，「這還用問，當然是啦。」這一幕播出，也讓曖昧許久的雙方，正式確定彼此關係，成為男女朋友，這段畫面更分別稱霸推特、微博熱搜話題榜，在網路上掀起熱烈討論。

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》新一、小蘭正式交往。（圖／翻攝自推特）

▲新一、小蘭正式交往，成為男女朋友的關鍵簡訊。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

名偵探柯南, 紅色修學旅行篇, 新一, 小蘭

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