ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

記者劉宜庭／綜合報導

李榮浩12日下午在北京搭高鐵，卻在下車時，不小心遺漏了iPad在座位上，察覺後立刻打電話給列車長詢問，對方回說並未看見他的iPad，因此，他當晚發文向北京鐵路局求救，詢問是否能幫忙調看監視器，文中更坦言為此相當著急，他也希望撿到的人，不要將裡頭的資料PO網。

▲李榮浩搭高鐵時不小心遺失iPad。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲李榮浩12日搭高鐵時，不小心遺失iPad。（圖／翻攝自李榮浩微博）

李榮浩向北京鐵路局求救後，相隔約一個小時，便將該篇PO文刪除。事後，他表示，雖然iPad還沒找到，「但是（北京鐵路局）與我聯繫了，刪了微博，不想給人家添麻煩，感謝各位。」

▲李榮浩搭高鐵時不小心遺失iPad。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲李榮浩發文求救北京鐵路局，事後擔心給對方添麻煩，便將PO文刪除。（圖／翻攝自李榮浩微博）

面對外界好奇，到底iPad裡頭有什麼重要的東西，才會讓李榮浩如此著急？對此，他當晚發出長文正面回應，並公開自己iPad中的內容，其實是從一年前開始，準備新巡迴演唱會的同時，就開始動念想拍攝與「年少有為」有關，並且讓大家感動的故事，「於是我開始寫劇本、找製片、找演員，然後連續半年多為了拍攝時下雨，演員臨時替換，劇本的合理性以及我第一次學習剪輯，後期台詞、配音、配樂、調色、字幕等等問題開始失眠，最後我終於做完了。」

不過，李榮浩透露，iPad中的資料，是處於非常初期的階段，連配音、調色都沒有，看起來十分粗糙。文中，他也解釋，自己為何要把這件事說出來：「首先希望撿到的這位朋友，不要發出來，真的萬分感激，但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視去看待這個短片，這個事情就這樣吧，都別再提了，晚安。」

▲李榮浩搭高鐵時不小心遺失iPad。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲李榮浩回應有關遺失iPad中的內容。（圖／翻攝自李榮浩微博）

【李榮浩全文】

對於iPad內的內容，大概一年前，我開始準備我新的巡迴演唱會，我想自己拍一個讓大家感動的和年少有為有關故事，於是我開始寫劇本、找製片、找演員，然後連續半年多為了拍攝時下雨，演員臨時替換，劇本的合理性以及我第一次學習剪輯，後期台詞、配音、配樂、調色、字幕等等問題開始失眠，最後我終於做完了，但是由於這個短片我大概有20-30個版本，在iPad裡的應該是非常非常初期的，沒有配音，沒有調色，什麼都沒有，看起來很粗糙的東西，我為什麼要說，首先希望撿到的這位朋友，不要發出來，真的萬分感激，但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視去看待這個短片，這個事情就這樣吧，都別再提了，晚安。

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象

馬思純暴肥「未P圖真面目」直播現形！　臉圓一圈…原因被讚爆

「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「一秒變臉」網友超心疼

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面

歐陽娜娜深夜突腫成「香腸嘴」！　背後原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象

孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」
  2. 小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動
  3. 鄭人碩新加玻奪亞洲電視獎視帝　爽喊：看到台灣實力
  4. 馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧
  5. 新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光
  6. 雷／他先刺殺燦烈！《阿爾罕》成殺人遊戲　跟朴信惠有關
  7. 尼克要她「閉眼走到衣櫃前」　Ashly一開門「看到生日驚喜」感動尖叫！
  8. 陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光
  9. 小彬彬失婚2次「還是想交女友」　兒小小彬吐槽：等我出家吧
  10. 侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366