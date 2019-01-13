李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

記者劉宜庭／綜合報導

李榮浩12日下午在北京搭高鐵，卻在下車時，不小心遺漏了iPad在座位上，察覺後立刻打電話給列車長詢問，對方回說並未看見他的iPad，因此，他當晚發文向北京鐵路局求救，詢問是否能幫忙調看監視器，文中更坦言為此相當著急，他也希望撿到的人，不要將裡頭的資料PO網。

▲李榮浩12日搭高鐵時，不小心遺失iPad。（圖／翻攝自李榮浩微博）



李榮浩向北京鐵路局求救後，相隔約一個小時，便將該篇PO文刪除。事後，他表示，雖然iPad還沒找到，「但是（北京鐵路局）與我聯繫了，刪了微博，不想給人家添麻煩，感謝各位。」

▲李榮浩發文求救北京鐵路局，事後擔心給對方添麻煩，便將PO文刪除。（圖／翻攝自李榮浩微博）

面對外界好奇，到底iPad裡頭有什麼重要的東西，才會讓李榮浩如此著急？對此，他當晚發出長文正面回應，並公開自己iPad中的內容，其實是從一年前開始，準備新巡迴演唱會的同時，就開始動念想拍攝與「年少有為」有關，並且讓大家感動的故事，「於是我開始寫劇本、找製片、找演員，然後連續半年多為了拍攝時下雨，演員臨時替換，劇本的合理性以及我第一次學習剪輯，後期台詞、配音、配樂、調色、字幕等等問題開始失眠，最後我終於做完了。」

不過，李榮浩透露，iPad中的資料，是處於非常初期的階段，連配音、調色都沒有，看起來十分粗糙。文中，他也解釋，自己為何要把這件事說出來：「首先希望撿到的這位朋友，不要發出來，真的萬分感激，但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視去看待這個短片，這個事情就這樣吧，都別再提了，晚安。」

▲李榮浩回應有關遺失iPad中的內容。（圖／翻攝自李榮浩微博）

【李榮浩全文】

對於iPad內的內容，大概一年前，我開始準備我新的巡迴演唱會，我想自己拍一個讓大家感動的和年少有為有關故事，於是我開始寫劇本、找製片、找演員，然後連續半年多為了拍攝時下雨，演員臨時替換，劇本的合理性以及我第一次學習剪輯，後期台詞、配音、配樂、調色、字幕等等問題開始失眠，最後我終於做完了，但是由於這個短片我大概有20-30個版本，在iPad裡的應該是非常非常初期的，沒有配音，沒有調色，什麼都沒有，看起來很粗糙的東西，我為什麼要說，首先希望撿到的這位朋友，不要發出來，真的萬分感激，但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視去看待這個短片，這個事情就這樣吧，都別再提了，晚安。